La JEC dona cinc dies Juvillà perquè plegui i avisa Borràs de "conseqüències jurídiques" si ho impedeix

Pau Juvillà /@EP







La Junta Electoral Central (JEC) ha fet un altre pas més per procedir al relleu del diputat de la CUP i secretari tercer de la Mesa del Parlament, Pau Juvillà, inhabilitat per desobediència, i ha donat un termini de cinc dies a la presidenta de la Cambra catalana, Laura Borràs, per complir la sentència, avisant que incorrerà en "conseqüències jurídiques" si no ho fa.





Juvillà va ser condemnat pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) al desembre a sis mesos d'inhabilitació i a una multa de 1.080 euros per negar-se a complir les resolucions que exigien la retirada de llaços grocs a l'Ajuntament de Lleida el 2019.





Tant Cs com Vox i el PP van reclamar que, en conseqüència, se li retirés l'acta de diputat del Parlament i van elevar un escrit a la Junta Electoral Central, que els va donar la raó recordant que, d'acord amb la llei, la jurisprudència i el precedent de l'expresident de la Generalitat Quim Torra, el delicte de desobediència pel qual ha estat condemnat Juvillà és dins del capítol de delictes contra l'administració i la seva condemna es converteix en causa d'inlegibilitat sobrevinguda encara que la sentència del TSJC no sigui ferma perquè hi càpiga recurs davant el Suprem.





Però el Parlament, amb els vots de la majoria independentista, va rebutjar la resolució de la JEC i va anunciar un recurs deixant en suspens la retirada de l'escó, fet que va motivar un nou escrit de Ciutadans davant de l'organisme arbitral.





En una resolució aprovada aquest dijous, la JEC insisteix que la condemna que pesa sobre Juvillà implica la retirada de l'escó, sense que hi càpiga la suspensió, i dona un termini de cinc dies al Parlament per complir-ho.