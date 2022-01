Obren una nova unitat Covid a la presó de Brians 1 per l'augment de casos

Presó de Brians 1 /@EP







La Generalitat de Catalunya ha obert una nova unitat Covid a la presó de Brians 1, a Sant Esteve Sesrovires (Barcelona), davant l'augment de contagis per la sisena onada de Covid-19, ha explicat la Conselleria de Justícia. La nova unitat tindrà 30 places i estarà al costat de la zona d'ingressos, segons ha avançat 'Ser Catalunya'.





La Conselleria ha detallat que molts presos preventius són positius en coronavirus en entrar a la presó, de manera que la nova unitat evitarà haver de traslladar-los a altres presons que ja tenien una zona Covid.





Ara hi ha cinc mòduls de presons catalanes confinats per coronavirus: dos a Brians 1, un a Brians 2, un a Lledoners (Barcelona) i un altre a Puig de les Bases (Girona). En total, hi ha 248 presos amb coronavirus a les presons de Catalunya -d'un total de 7.706 presos-, 75 a Brians 1.