Lleida tindrà pressupostos perquè no ha prosperat la moció de censura contra Pueyo

El cap de l'oposició de l'Ajuntament de Lleida i exalcalde socialista, Fèlix Larrosa /@EP







El cap de l'oposició de l'Ajuntament de Lleida i exalcalde socialista, Fèlix Larrosa, ha anunciat aquest dijous que no presentarà una moció de censura contra l'alcalde, Miquel Pueyo (ERC), que governa amb Junts, en no haver aconseguit els 14 suports necessaris per poder-la tirar endavant.





En roda de premsa, Larrosa ha explicat que la moció tenia 13 suports, referint-se als regidors socialistes, als no adscrits i els del PP, i que no havia aconseguit el suport dels dos de Comú de Lleida.





"Tretze suports no són suficients per a una moció de censura, però sí que és veritat que són més suports que els que té en aquests moments l'alcalde Pueyo", ha afirmat Larrosa al·ludint als 12 que sumen ERC i Junts.





Aquest dijous a mitjanit finalitza el termini que tenia l'oposició per presentar una moció de censura després que l'alcalde republicà perdés el 27 de desembre la votació de la qüestió de confiança vinculada a l'aprovació dels pressupostos del 2022, per la qual cosa els comptes s'aprovaran provisionalment.





MIQUEL PUEYO



Per part seva, Miquel Pueyo, ha assegurat en declaracions als mitjans que per a ell el més important que pot passar aquest dijous a partir de mitjanit "és que es tanqui el període d'incertesa, que es pugui aprovar provisionalment el pressupost de 190 milions d'euros”. "L'únic que he de lamentar és que el pressupost s'hagi endarrerit gairebé dos mesos, és un temps perdut per als interessos de la ciutat", ha afirmat.





El portaveu del PP, Xavier Palau, ha assenyalat en un comunicat que el govern en solitari del PSC li va semblar inicialment una opció viable, i per això els populars es van mostrar oberts a parlar, encara que en 30 dies no ha rebut cap proposta "sobre com governar i gestionar".

"És evident que el govern va perdre la qüestió de confiança vinculada als pressupostos, però, qui va proposar la moció ha estat incapaç d'aglutinar una alternativa i sumar", ha afirmat.





En un comunicat, En Comú ha assegurat que Larrosa ha volgut aprofitar la manca de confiança que -segons la formació- genera el govern d'ERC i Junts per "realitzar una operació electoralista reclamant el suport dels grups de l'oposició sense tenir un projecte clar de govern, ni quant a la composició d'aquest govern alternatiu ni pel que fa al pla d'acció i el pressupost que hauria de desplegar”.