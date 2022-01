ERC, Junts i la CUP es reafirmen a mantenir Juvillà al Parlament

Taula del Parlament /@EP





ERC, Junts i la CUP han reafirmat aquest dijous la voluntat de mantenir l'escó al diputat de la CUP i secretari tercer de la Mesa del Parlament, Pau Juvillà, malgrat que la Junta Electoral Central (JEC) hagi donat un termini de cinc dies a la presidenta de la Cambra catalana, Laura Borràs, per rellevar-lo, avisant que incorrerà en "conseqüències jurídiques" si no ho fa.





En un comunicat conjunt, han reiterat la seva voluntat "de mantenir la sobirania del Parlament davant de la intromissió d'un òrgan administratiu sense competències per resoldre sobre aquesta qüestió".





Els tres partits han afirmat que, malgrat aquesta nova notificació de la JEC, la seva voluntat continua sent respectar l'acord que va aprovar el ple del Parlament al desembre que aposta per mantenir l'escó de Juvillà fins que no hi hagi sentència ferma.