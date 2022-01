Fins quan continuarà sent obligatòria la mascareta a l'exterior?

Mascareta /@EP





La ministra de Sanitat, Carolina Darias, ha assegurat aquest dijous que la mascareta continuarà sent obligatòria en exteriors durant “el temps mínim imprescindible”.





Darias ha defensat el seu ús i s'ha referit que la setmana que ve les Corts aborden la validació del decret aprovat pel Govern central el 23 de desembre passat recuperant l'obligatorietat d'ús de la mascareta en exteriors, durant una roda de premsa després de reunir-se amb la presidenta del Govern balear, Francina Armengol.





La ministra ha assenyalat que era una mesura demanada per les comunitats i adoptada per la gran capacitat de circulació del virus. Ha recordat que quan es va adoptar l'obligatorietat, al desembre, la incidència acumulada a 14 dies era a Espanya en uns 816 casos per 100.000 i aquest dijous se situa en 3.139 per 100.000.





"Encara estem per sobre de 3.000", ha subratllat, si bé també ha destacat que en els darrers dies la tendència és descendent. Ha precisat que la mascareta es mantindrà "durant el temps imprescindible" i es retirarà "com més aviat millor" i en el moment que es decideixi al si del Consell Interterritorial de Salut "conjuntament i des de la cogovernança".





“Cada vegada estem fent més vida normal i hem anat recuperant les relacions socials. Alguns elements segueixen amb nosaltres com també segueix el virus”, ha afegit Darias.