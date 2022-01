Emprenedoria, 5G, Internet de les Coses i Connectivitat: les claus de la Indústria 4.0 a Catalunya

Chema Casas, director general de Telefónica a Catalunya /@EP







Aquest dilluns ha tingut lloc la dissetena sessió del cicle de jornades organitzades per la Fundació per la Indústria, en el marc del seu Programa per potenciar la indústria 4.0 com a impulsora de la transformació de l’economia catalana.





L’objectiu del programa és posar en contacte les grans empreses industrials amb les pimes industrials catalanes per transferir expertesa i coneixement en la implantació de la tecnologia 4.0, i d’altra banda donar suport a la construcció de cadenes de subministrament d’arrel catalanes on les PIMES industrials agafin protagonisme.





En aquesta sessió han participat les empreses: Telefónica i Engidi, una startup que dissenya equips electrònics amb tecnologia de IoT per connectar amb els treballadors industrials en situacions d'emergència.





Miquel Ribé, president de la Fundació per la Indústria, ha inaugurat la sessió en la que han intervingut: Chema Casas, director general de Telefónica a Catalunya; Mercedes Fernández, gerent d’Innovació de Telefónica España i Gerard Fernandez, CEO d’Engidi.





BONA CONNECTIVITAT





Chema Casas, va situar als assistents en l’actualitat de la connectivitat a Catalunya i Espanya i com el bon posicionament del país va afavorir la connexió durant la pandèmia, especialment durant el confinament, facilitant el teletreball i la productivitat de les empreses.





El director general de Telefónica a Catalunya va recordar que aquí hi ha la millor fibra òptica d’Europa, i la realitat és que la Catalunya rural té millor connexió de banda ampla que moltes capitals del continent. Actualment, el 78% de les llars i negocis ja disposen de fibra òptica i, un any després de la posada en marxa, la tecnologia 5G ja arriba al 83% de la població catalana.





Després de les grans inversions fetes fins al moment per les companyies privades, a partir d’ara cal arribar a la resta del territori -sobretot en polígons industrials i petits municipis- amb un esforç comú junt amb l’administració pública.





Invertir en la digitalització i la connectivitat és una tasca estratègica que arriba a tots els processos de les empreses. La pandèmia ha estat un test d’estrès que moltes pimes no han superat i l’any 2022 presenta una nova oportunitat perquè es digitalitzin totes aquelles que encara no ho han fet. La realitat és clara: durant els últims mesos, l’increment del teletreball s’ha multiplicat en les empreses, i en el cas de les pimes, la digitalització ja està incrementant un 15% la seva productivitat.





Ara més que mai cal continuar apostant per aquest procés de transformació. Els fons europeus han de ser un bon impuls per treballar-hi i els partners tecnològics amb experiència i amb múltiples solucions digitals, com Telefónica, són una gran ajuda per accelerar el procés de digitalització.





5G





En el seu torn, Mercedes Fernández, gerent d’Innovació de Telefónica España, va explicar les característiques del 5G, el seu poder transformador i com contribuirà a la transformació digital de la indústria i altres sectors d’activitat: canvis en els processos o la forma de fabricació, seguiment, transmissió i anàlisi d’informació, simulacions, detecció d’anomalies, etc.





Més enllà de l’entorn industrial les oportunitats del 5G arriben a la mobilitat connectada, que repercuteix en la seguretat i la millora del trànsit; les retransmissions i comunicacions, per exemple per viure l’experiència de forma immersiva; el turisme, la salut, l’educació... En definitiva, per Mercedes Fernández, a cada sector d’activitat hi ha l’oportunitat de fer coses noves.





Per algunes empreses, com les pimes, la dificultat és saber per on començar. Cal tenir clar que la tecnologia no és el fi, sinó una eina per ajudar les empreses que dona la capacitat de fer allò que podem imaginar. Cal introduir-la poc a poc i fixar-nos en allò que altres ja han fet.









IoT PER PALIAR ELS RISCOS LABORALS





Gerard Fernàndez, CEO d’Engidi, va incidir en la importància de la digitalització de les empreses a través de les telecomunicacions. Pel CEO d’Engidi, la realitat de la connectivitat ja hi és; allò interessant és que les coses que estan connectades siguin intel·ligents. Engidi utilitza aquesta intel·ligència de les coses per la prevenció i reducció dels accidents laborals.





340M accidents laborals l’any a nivell mundial, 2,2M víctimes, 3,3% PIB europeu, 476B€ a nivell mundial, 2 morts diàries a Espanya de treballadors industrials derivades dels accidents laborals. Aquestes dades aportades per Fernandez demostren pel CEO la necessitat de reduir aquesta sinistralitat i la manca de digitalització en la prevenció de riscos laborals.





Les funcionalitats de la tecnologia IoT redueixen el temps de reacció dels accidents més comuns en un 78%, amb l’ús de diferents dispositius per a cada situació laboral: caigudes, impactes, alçades, alarmes emergències, estrès tèrmic, controls autoritzacions, etc. Alguns dels sectors on ja s’apliquen són: petroquímic, portuari, cimenter o elèctric.