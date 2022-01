Catalunya relaxa les restriccions 'anticovid', però és la comunitat amb més ingressats a l'UCI

Vacunació de menors /@EP





La incidència per coronavirus a Espanya continua a la baixa després de descendir, ja per quart dia consecutiu aquest dijous, en 55 punts (fins als 3.139 casos), amb gran part dels territoris que apunten a una disminució moderada de la transmissibilitat, però encara amb un alt nombre diari de contagis (130.888).





Els indicadors hospitalaris, segons el Ministeri de Sanitat, es mantenen gairebé al mateix barem els últims dies, amb lleus descensos i una ocupació en planta del 14,8% i a les unitats de cures intensives del 22,1%. El nombre de morts notificats les últimes 24 hores segueix per sobre del centenar, en total 176 decessos, 760 la darrera setmana.





En les darreres dues setmanes s'han detectat al voltant d'1,48 milions de casos, dels quals 265.927 han presentat simptomatologia clara de covid-19, de manera que els infectats considerats asimptomàtics superen gairebé sis vegades els que presenten indicis d'infecció.





ATURADA DE LA SISENA ONADA





En l'actual context d'eclosió de casos, la sisena onada sembla donar una petita treva als hospitals, amb dècimes de descens tant als indicadors de planta com a les unitats intensives, ja que, igual que aquest dimecres, el nombre d'altes (2.469) ha tornat a superar el d'ingressos (2.127).





A diversos territoris la situació a les UCI encara es troba compromesa amb l'ingrés de pacients covid o bé pacients que es contagien en ingressar, encara que aconsegueixen reduir lleument els seus indicadors. Catalunya (41,3%), Melilla (29%), Aragó (31,5%), Balears (29,9%) o Castella i Lleó (25,5%) o Madrid (25,1%), són les que registren més ocupació a l'UCI.





El País Basc (24,7 %) o Navarra (20,4 %) també aconsegueixen reduir els indicadors després d'haver tingut els pics màxims d'incidència de tot Espanya, però encara amb una taxa de risc molt alt d'ocupació a les unitats intensives.





En planta, els territoris amb més ocupació són Melilla (21,9%), Canàries (18,4%) i Catalunya (18,3%), i el segueixen Aragó i la Comunitat de Madrid, que tenen al voltant del 17%, encara que aquesta última ha reduït la seva pressió des de la setmana passada que, amb poc més del 20% va ser la comunitat amb la taxa més alta de pacients d'Espanya.





La ministra de Sanitat, Carolina Darias, ha assenyalat aquest dijous que es planteja que les dades epidemiològiques distingeixin entre hospitalitzats per covid i amb covid, que ara computen junts, i una vegada s'assenti aquesta nova comptabilitat al sistema la següent qüestió seria fer-ho amb els morts.





Darias ha dit que Sanitat treballa en "anar avançant" en aquesta distinció perquè no és el mateix ingressar per covid que ser hospitalitzat per a una intervenció per una altra patologia "i en practicar-li una PCR, resulta positiu".





ELS MÉS INFECTATS





Les dades de Sanitat posen de manifest que, amb la tornada a les aules després del període de les vacances de Nadal, la incidència entre els menors de 12 anys s'ha disparat en algunes comunitats.





Catalunya registra la més gran d'Espanya, amb 11.667 casos per cada 100.000 nens, i la segueixen en aquesta franja d'edat Aragó, Navarra, Cantàbria o Ceuta, amb incidències per sobre dels 8.000 i en alguns casos vorejant els 9.000 punts.





La incidència mitjana a Espanya en aquesta franja d'edat ja es troba en els 5.782 casos i per darrere hi ha, en un nombre més gran de contagis, els adolescents i joves de 12 a 19 anys, amb 4.038 de mitjana. La taxa d'incidència més baixa la tenen a la franja dels 60 a 79 anys, una mica més de 1.400 casos per cada 100.000 habitants.





L'OMS APUNTA A UN CERT ALENTIMENT D'ÒMICRON





El món va registrar 3,84 milions de nous contagis les últimes 24 hores, un nou rècord malgrat que la corba sembla indicar que l'onada associada a òmicron s'està alentint, segons les xifres provisionals de l'Organització Mundial de la Salut (OMS).





En cap de les onades anteriors s'havia superat el milió de casos diaris, una xifra que gairebé es quadruplica actualment, fet que mostra l'avenç exponencial de la variant òmicron, si bé els casos creixen més lentament (un 5% la setmana enfront del 20% de l'anterior i el 55% de la prèvia).





En aquest context, avança la "derivada" d'òmicron BA.2 en alguns països europeus, mentre que a Espanya almenys en tres comunitats (Catalunya, Balears i la Comunitat de Madrid) ja han detectat aquesta variant que, de moment, no preocupa les autoritats sanitàries atès que els seus efectes són similars a la pròpia òmicron, però es vigila en espera de demanar una major evidència científica.