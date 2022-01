El Govern respon a la cancel·lació de la reunió del president Lambán: "s'han fet enrere"

El president de la Generalitat, Pere Aragonès /@EP







El Govern ha lamentat aquest dijous que el president d'Aragó, Javier Lambán, hagi "suspès" la reunió prevista per divendres amb el president de la Generalitat, Pere Aragonès. Fonts de l'Executiu català consideren que Lambán "no ha ajornat" la trobada tal com ha comunicat l'Executiu aragonès, sinó que el que ha fet és cancel·lar-la.





Atribueixen el canvi d'última hora -el Govern ja havia enviat la convocatòria per divendres- al fet que Lambán només volia parlar dels Jocs Olímpics d'Hivern, mentre que Aragonès volia abordar altres assumptes a més d'aquest.









Al comunicat remès per la Generalitat es concretava que el president català volia tractar diversos temes "derivats del veïnatge entre els territoris", com els serveis compartits, els fons europeus, temes relacionats amb el sector industrial i el sector agroalimentari, així com la crisi sanitària i la sortida sanitària, social i econòmica de la pandèmia.





Després que en les converses entre els equips dels dos Governs, la Generalitat mantingués que aquests eren els assumptes a tractar, l'Executiu de Lambán "s'han fet enrere", segons les mateixes fonts.