CaixaBank obté un benefici recurrent de 2.359 milions i reafirma el lideratge comercial

El benefici ajustat sense extraordinaris se situa als 2.359 milions /@EP



CaixaBank va registrar un benefici atribuït de 5.226 milions d'euros el 2021 , després d'incorporar els impactes extraordinaris associats a la fusió amb Bankia, per l'aportació comptable de 4.300 milions del fons negatiu de comerç i el cost net de 1.433 milions, principalment, del procés de reestructuració d'ocupació i altres resultats associats a la integració.





El benefici ajustat sense extraordinaris se situa en els 2.359 milions , en comparació dels 1.381 de l'exercici anterior, marcat per les provisions per anticipar-se als impactes de la pandèmia, ha informat CaixaBank aquest divendres a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).





Ha assolit un volum de negoci de 972.922 milions d'euros i els recursos de clients pugen a 619.971 milions , cosa que representa un augment del 49,2% l'any --10,5% de creixement orgànic--.





Els ingressos 'core' de l'entitat s'han situat en 11.339 milions d'euros, fet que suposa un 1% menys interanual (tot i així, es van incrementar un 2,8% el quart trimestre, fins a 2.889 milions, respecte al trimestre anterior).





L'entitat explica aquesta baixada interanual per la caiguda del marge d'interessos i pels resultats associats a participades de bancassegurances, mentre que a nivell trimestral atribueix l'augment a la intensa activitat comercial i la "positiva" evolució del negoci durant la integració tecnològica amb Bankia .





El marge d'interessos disminueix a 6.422 milions , un 5,8% menys respecte del 2020, en un entorn de tipus d'interès negatius, i els ingressos per comissions pugen fins a 3.987 milions, amb un creixement interanual del 6,7%, i amb bon comportament el quart trimestre (+14,1% davant del tercer, gràcies a la major activitat).





Les comissions bancàries es mantenen estables i les procedents de la comercialització d'assegurances s'incrementen respecte del 2020, mentre que les associades a la gestió de productes d'estalvi a llarg termini se situen en 1.391 milions d'euros, un 17,9% més.





Els ingressos per dividends --192 milions-- el 2021 augmenten, fonamentalment, per un dividend més gran de BFA, de 98 milions, que inclou l'ingrés d'un dividend extraordinari per import de 54,5 milions, i s'inclou el dividend de Telefónica en ambdós exercicis (90 milions el 2021, davant dels 100 el 2020).





VOLUM I RECURSOS



Els recursos de clients sumen 619.971 milions, un 49,2% més, que, sense comptar l'aportació de Bankia, van registrar un creixement orgànic del 10,5% durant el conjunt de l'any; i els actius sota gestió se situen en 158.020 milions, amb un augment anual (+48,2% i +16,5% en variació orgànica) marcat per levolució positiva de les subscripcions netes com pel comportament favorable dels mercats.





L' estalvi a llarg termini tanca l'any amb una quota de mercat del 29,4% : tant el patrimoni gestionat en fons d'inversió, carteres i SICAV, que se situa en 110.089 milions, com els plans de pensions, que arriben als 47.930 milions, tenen "una evolució positiva" a l'any i també a l'últim trimestre.





El crèdit brut a la clientela arriba als 352.951 milions d'euros, amb un creixement del 44,7% durant el conjunt de l'any, i el crèdit al sector privat es manté estable el quart trimestre respecte al tercer.





En el quart trimestre destaca l'evolució del crèdit al consum, que creix un 1%, i el finançament a empreses, que s'incrementa un 1,9%, mentre que el saldo d'hipoteques disminueix un 1,5% pel volum més gran de amortitzacions que doni noves concessions, encara que la nova producció d'hipoteques creix un 8% el quart trimestre respecte al tercer.





LA LIQUIDESA SUPERA ELS 168.000 MILIONS



CaixaBank ha tancat el 2021 amb uns actius líquids totals de 168.349 milions d'euros , amb un creixement de 53.898 milions l'any, principalment a causa de la integració de Bankia, i el Liquidity Coverage Ratio (LCR) mitjà del grup és del 320%.





Respecte a la gestió del capital, la ràtio Common Equity Tier 1 (CET1) va tancar el 2021 al 13,2%, per sobre del 13% del setembre i per sota del 13,6% del desembre del 2020.





La ràtio MREL sobre APRs se situa en el 26,2% a tancament de l'exercici 2021, incloent-hi l'emissió de senior preferred realitzada el gener d'aquest any.





MOROSITAT



Els saldos dubtosos a tancament del 2021 ascendeixen a 13.634 milions d'euros, enfront dels 8.601 del 2020 , si bé de forma orgànica haurien caigut en 394 milions en l'exercici, i en el quart trimestre la reducció és de 322 milions, marcada per la venda de carteres, entre altres causes.





Així, la ràtio de morositat de CaixaBank el desembre del 2021 se situa en el 3,6%, amb la qual cosa s'ha mantingut estable després de la integració de Bankia, mentre que la ràtio de cobertura acaba l'exercici al 63% i el cost del risc se situa al 0,23%.





Per la seva banda, el fons per a insolvències Covid-19 se situa en 1.395 milions al tancament de l'exercici i es manté estable durant el trimestre.