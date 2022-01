Barcelona, Girona i Lleida, en risc aquest divendres per gelades o fort onatge

Les gelades arribaran a Catalunya /@EP





Un total de 22 províncies tindrà aquest divendres avís de risc per gelades intenses, que oscil·laran entre els -1ºC a Mallorca fins als -9ºC a Guadalajara, o bé per fenòmens costaners que provocaran onades de fins a 3 metres d'alçada, segons ha informat l'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET).





En concret, el risc per gelades romandrà activat aquest divendres a Barcelona, Girona, Lleida , Orense, Cantàbria, Burgos, Segòvia, Sòria, Conca, Guadalajara, Osca, Saragossa, Terol, Mallorca i Castelló.





A més, el risc per fenòmens costaners afectarà Girona , Màlaga, Granada i Almeria, on bufarà vent de l'est i del nord-est amb força 7 i onades de 2 a 3 metres .





L'AEMET espera que gran part del país seguirà la situació d'estabilitat anticiclònica. Pel que fa a les temperatures màximes, espera que descendeixin al centre nord peninsular. A la nit pujaran a l'Ebre i al Cantàbric oriental. Les gelades afectaran la zona centre i l'interior de la meitat nord, encara que les més intenses s'esperen a l'altiplà Nord, Pirineus i sistema Ibèric.





Finalment, respecte al vent , l'AEMET indica que el vent bufarà del nord-oest al nord-est peninsular i les Balears, amb intervals de fort a l'Empordà .