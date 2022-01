Rafa Nadal derrota Matteo Berrettini i jugarà la final de l'Open d'Austràlia

El tennista Rafael Nadal /@EP





El tennista espanyol Rafa Nadal jugarà el diumenge per conquerir el seu vint-i-unè títol de 'Grand Slam' després de classificar-se aquest divendres per a la final de l'Open d'Austràlia, en derrotar en les semifinals l'italià Matteo Berrettini en quatre sets per 6-3, 6-2, 3-6 i 6-3.





El jugador balear arriba a la seva sisena final a Melbourne a la recerca del segon títol després de l'assolit el 2009. El partit amb el de Roma ha durat quasi tres hores i Nadal ha exhibit molta seguretat fins l'últim tram del tercer parcial, moment en el qual el seu rival ha despertat i li ha complicat les coses.





No obstant això, el guanyador de 20 'grans' va ha sabut aguantar. Aferrat al seu servei, ha esperat pacientment l'oportunitat per aconseguir un trencament clau i arribar així a la final, on jugarà contra el guanyador del duel que disputaran rus Daniil Medvedev i el grec Stefanos Tsitsipas. Seran els últims obstacles per intentar fer història en la que serà la seva vint-i-novena final de 'Grand slam'.





Nadal ha jugat segurament el millor dels seus partits durant el torneig, només entelat per la distracció del tercer set. L'ocasió ha estat aprofitada per Berrettini, que ha millorat ostensiblement després d'haver estat desactivat en els dos primers de forma clara, incapaç de trobar el seu millor tennis.





L'italià, a qui afavoria inicialment jugar amb la Rod Laver Arena a cobert per la pluja, no ha estat capaç d'inquietar l'espanyol en aquestes dues fases inicials. De fet, ha estat víctima de la solidesa i tàctica del balear, qui ha castigat contínuament el seu revés a dues mans, amb el qual ha acabat acumulant 19 errors no forçats des del fons de pista.





A més, ni el seu poderós 'drive' ni el seu servei l'han ajudat fins passat el tercer parcial. Nadal ha dominat el partit i l'ha guiat al llarg de tot el joc, com ha fet en les seves millors actuacions en grans cites, i amb prou feines amb errors en els dos primers sets (7 dels 19 totals).





El campió de 2009 s'ha mostrat molt fi i recuperat de l'esforç dels quarts de final davant el canadenc Denis Shapovalov i els efectes que li va provocar un cop de calor. Amb les cames amb energia i el seu servei, 'drive' i, sobretot, el seu revés a dues mans creuat funcionant, sembla que no tindrà problemes de cara a la final.





Berrettini ha patit amb el seu segon servei i això ha provocat que anés en tot moment contra corrent i amb pressa. Quan tot semblava ben encaminat per al tennista espanyol, l'italià ha aconseguit assentar-se molt més en la pista. Ha afinat el seu servei i el seu joc des del fons de la pista, la qual cosa li ha permès per primera vegada anar almenys per davant en el marcador.