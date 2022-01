Demanen 10 anys de presó per gravar en 95 ocasions persones sense el seu consentiment a vestidors i lavabos

L' Audiència Provincial de Balears jutjarà aquest divendres un home per 95 delictes de descobriment i revelació de secrets, després de gravar durant tres anys i sense consentiment de les víctimes diverses persones en vestidors i lavabos de l'Hospital Mateu Orfila de Menorca, aprofitant la seva condició de facultatiu especialista a l'Àrea de Medicina Intensiva, a més d'altres persones a domicilis.





La Fiscalia demana per a ell deu anys de presó i deu d'inhabilitació més, i multes que pugen a 21.000 euros . A més a més, en concepte d'indemnització a les víctimes, la quantia supera els 195.000 euros. Amb tot, a l'hora de cometre els fets, el fiscal assegura que l'acusat patia un trastorn de voyeurisme i adaptació, amb símptomes d'ansietat i estat anímic deprimit.





Segons l'escrit del fiscal, els fets van passar entre els anys 2016 i 2018. Durant aquest temps, i amb la suposada finalitat de descobrir els secrets i vulnerar la intimitat de terceres persones, va col·locar dispositius d'enregistrament i reproducció d'imatge a l'interior dels vestuaris i lavabos femenins de la Unitat de Cures Intensives (UCI) de l'hospital.





Concretament, l'acusat va fer servir dos telèfons mòbils de la seva propietat i els va col·locar estratègicament a la part superior de les taquilles dels vestidors oa les papereres dels banys.





A més, també va col·locar el mòbil alguna vegada dins d'una caixa de cartró i embolicat amb un plàstic negre, arribant a gravar sense consentiment 67 professionals sanitàries, la majoria de vegades en reiterades ocasions.





Seguint el mateix 'modus operandi', l'acusat va arribar a gravar fins a nou familiars de pacients ingressats que feien ús d'aquestes dependències.





La Fiscalia assegura que el processat va aprofitar la seva condició de personal al servei de l'UCI per obtenir amb més facilitat les gravacions, ja que entrava i sortia lliurement dels lavabos tant del personal com del públic en general per col·locar i retirar els mòbils.





Segons el fiscal, va arribar fins i tot a aconseguir un joc de claus per fer-ne una còpia i poder accedir al vestidor femení de les seves companyes d'unitat.





ALTRES GRAVACIONS FORA DE L'HOSPITAL





D'altra banda, l'escrit reflecteix que, a més de l'hospital, l'acusat va col·locar el telèfon al bany de l'habitatge on residia, que era el que utilitzaven els seus convidats, per poder-los gravar. Va arribar a gravar 11 persones, entre elles una menor.





A més, va utilitzar també el dispositiu mòbil per gravar la vivenda dels seus veïns mentre estaven banyant-se a la piscina. En aquest cas, va gravar quatre persones.





Així mateix, una altra vegada, el processat, trobant-se a la part del darrere d'un cotxe, va demanar a un amic seu --el conductor-- que li deixés el telèfon amb l'excusa de buscar unes fotos. No obstant, va trobar un vídeo en què el seu amic mantenia relacions sexuals amb una dona --en aquest cas l'enregistrament era consentit--, i l'acusat va aprofitar per gravar des del telèfon fins a 14 seqüències i 15 imatges.





L'agost del 2018, l'home va repetir el 'modus operandi' amb una companya amb qui estava mantenint una reunió, gravant-la per sota de la taula per, segons el fiscal, captar la roba interior.





També el 2018, en un habitatge de Maó, l'acusat va col·locar el telèfon al bany de la piscina de l'immoble per gravar una dona mentre es canviava de roba.