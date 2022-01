Mor Kathryn Kates, actriu d'Orange is the new black

L'actriu Kathryn Kates en una foto del seu Instagram /@officialkathrynkates





L'actriu Kathryn Kates ha mort als 73 anys després d'una llarga lluita contra un càncer de pulmó. Dentre els seus papers, cal destacar els que va representar en Seinfield i Orange is the New Black .





"Després d'una llarga i dura batalla contra el càncer de pulmó, Kathryn va morir en pau dissabte passat envoltada del seu germà Josh, la seva dona Sue Ann i la seva germana Mallory. Podem confirmar que Kathryn tenia 73 anys", van declarar els seus representants de la Headline Talent Agency a la cadena CNN.





"Kathryn va ser la nostra client durant molts anys, i fa aproximadament un any, després de descobrir que el càncer de pulmó pel qual havia estat tractada fa 20 anys havia tornat, ens hi vam acostar encara més ", van dir els seus agents.





Després, van afegir: "Era increïblement valenta, reflexiva, sàvia i amorosa. Kathryn va abordar cada paper que va interpretar, així com la seva vida diària, amb la passió més gran. Farem tot el possible per honorar el seu increïble llegat. El món realment va perdre un dels bons".