Els afganesos es veuen obligats a vendre els seus fills o els seus òrgans per sobreviure sota el règim talibà

Les famílies de l'Afganistan s'han vist obligades a prendre decisions impensables per poder sobreviure, ja que tota la nació s'enfronta a un “moment decisiu”. Milers de tropes nord-americanes i internacionals es van retirar del país asiàtic a l'agost després d'una missió militar de 20 anys, aplanant el camí per a una presa violenta del poder per part dels talibans.





Sis mesos després del nou règim, l'economia s'ha paralitzat i més de mig milió de persones han perdut la feina, cosa que ha obligat molts a vendre els seus ronyons i fins i tot els seus fills. Tres germans i dues germanes d'una mateixa família van sotmetre a cirurgia i van vendre els seus òrgans al voltant de gairebé 1.400 euros cadascun.





En una punyent entrevista amb Sky News , una mare de 25 anys, d'un poble als afores de la ciutat de Herat, a la part occidental del país, afirma: "Fa uns sis mesos, el meu fill de tres anys va morir de gana. No els puc veure a tots perdre la vida... almenys d'aquesta manera”, relata.





Tant ella com el seu marit ja han venut els seus ronyons i ara s'enfronten a la impensable decisió de quin dels seus vuit fills vendre . "No tenim res més a vendre. Hem de vendre als nostres fills ara i estic disposat a fer-ho fins i tot per 20.000 afganis (uns 180 euros)", afirma el marit. "No puc anar a dormir cada nit amb ells plorant perquè tenen gana", lamenta.





Un nombre creixent d'afganesos ven els seus ronyons, ja que és l'única manera de satisfer les necessitats alimentàries bàsiques. Fotografies esgarrifoses preses en una comunitat d'un petit poble als afores de Herat mostren files d'homes i dones de diferents edats amb grans cicatrius als seus abdòmens a causa de les doloroses cirurgies.





Molts han hagut de vendre els seus òrgans a compradors a l'altra banda de la frontera a l'Iran en un esforç per pagar els seus deutes creixents . Una mare adolescent, que va dir que l'havien operat fa aproximadament un mes, assegura: "No tenim cap altra opció. Fem això per alimentar els nostres fills".





Més de la meitat de la població de l'Afganistan s'enfronta a "nivells extrems de gana, i gairebé nou milions estan en risc de fam", segons l'agència de l'ONU per als refugiats, l'ACNUR.