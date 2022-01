Antonio Resines surt de l'UCI després de més d'un mes de lluita contra el Covid-19

Antonio Resines @ep





Antonio Resines sortirà de l' UCI després d'estar més d'un mes lluitant contra el Covid-19. "Ha guanyat la batalla", ha informat l'actriu i l'amiga propera de l'actor, Fiorella Faltoyano.









En els darrers dies hi havia preocupació per l'estat de salut de Resines. El seu col·lega, l'actor Juan Echanove , va encendre totes les alarmes: "No sé què passaria amb mi si el meu amic Resines no en sortís. Cada dia, quan m'aixeco, el primer que penso és: 'El meu amic Resines està lluitant', és un lluitador, el millor de tots nosaltres, amb diferència”, relatava en una entrevista per a La Sexta.





També parlava sobre l'estat de salut de Resines el seu amic Javier Gutiérrez en un lliurament de premis: “Cal tenir certa precaució perquè ja sabem de molts pacients i, de gent coneguda, que fas un passet davant, un darrere. No cal llançar les campanes al vol però l'Antonio és un paio molt fort i estic segur que es recuperaran molt aviat. No, no podrà amb ell. Jo confio que sortirà endavant perquè és un paio molt fort".