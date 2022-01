El Govern central anima Aragó i Catalunya a buscar un "consens" a la candidatura als Jocs d'Hivern

Raquel Sánchez @ep





La ministra de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, Raquel Sánchez , ha animat avui els presidents d'Aragó i Catalunya a buscar "un consens" a la candidatura dels Jocs Olímpics d'Hivern per considerar que és un projecte "molt interessant" .





Raquel Sánchez es pronunciava així després de l'anunci del Govern català que vol concórrer en solitari com a candidatura per a aquests Jocs, encara que Aragó pugui albergar algunes de les proves. En aquest sentit, ha confiat que el president de la Generalitat, Pere Aragonés , i el president del Govern d'Aragó, Javier Lambán , es reuneixin per treballar en el contingut del projecte de la candidatura dels Jocs Olímpics d'Hivern 2030.





"Aquesta reunió segur que se celebrarà", ha afirmat la ministra en declaracions als periodistes, després que Lambán decidís aquest dijous ajornar la reunió amb Aragonès prevista per a aquest divendres per qüestions formals i de contingut, segons han indicat fonts de l'Executiu aragonès.





Sánchez s'ha remès a la justificació de Lambán de celebrar aquesta reunió properament i ha animat a buscar "un consens per a un projecte que és i serà molt interessant", i ha demanat que es deixi treballar les dues comunitats autònomes.





"Crec que és el moment de no introduir elements de distorsió i deixar treballar les comunitats autònomes, els dos presidents i totes les persones que estan intentant impulsar un projecte que per descomptat és molt atractiu per al país, no només per a les comunitats autònomes" , ha sostingut.





En aquest sentit, ha demanat discreció i "confiar que es pugui continuar avançant en aquest projecte", sobre el qual espera que hi hagi un acord.