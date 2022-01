Urdangarín "viu amb menys de 1.000 euros al mes", assegura el seu advocat

Iñaki Urdangarín @ep





L'advocat Mario Pascual Vives, que ha defensat Iñaki Urdangarin en el cas Nóos, ha explicat aquest divendres que la separació entre Urdangarin i Infanta Cristina "és un atzucac, una interrupció de la relació matrimonial". A més, explica que Urdangarín “viu amb menys de 1.000 euros al mes”.





En una entrevista a Rac1, ha dit textualment que ha estat un acord entre tots dos, no és un cessament ni una separació ni un divorci, “ és un temps que ells s'han donat per reflexionar des d'aquest dilluns ”, quan van emetre un comunicat que parlava d'interrompre el matrimoni.





L'advocat ha manifestat que, com que és una decisió tan privada, Urdangarin i la Infanta han demanat el màxim respecte davant la seva situació, i ha confirmat que "no hi ha cap document signat amb la seva separació" i que el matrimoni segueix vigent jurídicament.





Pascual ha manifestat que creu que Urdangarin sabia que hi havia unes fotografies --en què sortia agafat de la mà d'una altra dona--, però que per a l'advocat han estat inesperades, ja que s'estava ocupant del tercer grau i de la llibertat condicional d'Urdangarin: "Tot això ha estat un daltabaix".





"A mi sempre em diuen que sóc l'advocat d'Urdangarin. En aquests moments no estic com a portaveu, sóc aquí com un amic que durant 10 anys ha conviscut amb ells i que hem passat junts moments molt durs", ha afirmat.





Durant aquests anys, l'advocat ha explicat que entre Urdangarin i la Infanta ha vist "una relació correcta, sense cap incident o qüestió que faci pensar en fissures ni esquerdes en la relació".





TERCER GRAU





Respecte a l'estat de tercer grau del client, l'advocat ha explicat que al llarg d'aquest any Urdangarin "pot tenir la llibertat condicional" , i que depèn de diversos factors: del transcurs del temps, de la decisió de les institucions penitenciàries i del grau de compliment.





"Ho ha passat molt malament, no es poden imaginar el que hi ha viscut en aïllament, barrejat amb el Covid que no ha pogut tenir visites. Jo he viscut moltes hores allà, cada 15 dies ho he visitat. La vida allà és duríssima" , ha lamentat.





Com hem dit al principi, l'advocat també ha parlat dels comptes d'Urdangarín, assegurant que "viu amb menys de 1.000 euros al mes" : "Fins on sé, està vivint amb la seva mare, va i ve cada dia amb bicicleta, perquè li apassiona la bici i perquè per Vitòria és el mitjà més pràctic i habitual. No té despeses habituals. Viu de la seva mare i de la seva dona".





Alhora, ha manifestat textualment que és una persona que ha hagut de destinar esforços extraordinaris per no enfonsar-se, i ha volgut remarcar que Urdangarin “no és un dolent”.