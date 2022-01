Com ajuda l'esport a la salut cardiovascular?

Tots hem sentit alguna vegada que practicar esport és sa i, per contra, portar una vida sedentària ens pot portar a desenvolupar diverses malalties. Però, de quina manera ens pot ajudar fer esport?





Una noia fent esport /@EP





Segons l'Associació Espanyola del Cor, són molts els beneficis de fer exercici física, sobretot si aquest es combina amb una alimentació saludable. Des de QuironSalud afegeixen que “la dieta mediterrània, dormir bé i controlar l'estrès redueixen significativament la incidència de malalties cardiovasculars”.





Però l'esport també és molt important. De fet, practicar-lo protegeix contra malalties neurodegeneratives, trastorns mentals, ansietat, depressió, problemes de son i, per descomptat, malalties del cor.





Al bloc de l'Associació Espanyola del Cor, el cardiòleg Zigor Madaria indica que “a dia d'avui, el veritable condicionant de la salut cardiovascular de la població és la síndrome metabòlica, que determina el risc cardiovascular”.







I què és la síndrome metabòlica? Doncs consisteix a tenir certs problemes, entre els quals hi ha l'acumulació de greix abdominal, tenir els triglicèrids alts, els nivells alts de glucosa o el colesterol HDL baix, i que porten les persones que el pateixen a desenvolupar malalties del cor. Però això es pot revertir i no hi ha millor manera de fer-ho que practicant activitats físiques.





QUINS TIPUS D'ESPORTS SÓN ELS MÉS ADEQUATS?





Els cardiòlegs consideren recomanable, sobretot, fer exercicis aeròbics perquè són els que entrenen el cor en augmentar la nostra resistència. Per exemple, podríem dir que és bo córrer, nedar, anar amb bicicleta, ballar o patinar.





Exercicis com l'aixecament de peses, els esquats o les carreres curtes però ràpides són exercicis anaeròbics i, en aquest cas, són útils per augmentar la massa muscular però no ho són per millorar la salut del cor.





S'HA DE PRACTICAR ESPORT A QUALSEVOL EDAT?





Com dèiem, practicar esport és una eina idònia per a la prevenció de malalties del cor i cal fer-ho a qualsevol edat. Els nens han d'aprendre a gaudir de l'esport, encara que ho facin jugant, i obtenir el costum de practicar-lo amb regularitat des de ben petits i tota la vida.





De fet, l'Organització Mundial de la Salut recomana que les persones més grans de 65 anys facin activitats físiques moderades i aeròbiques durant almenys dues hores i mitja cada setmana. Si per contra decideixen fer activitats aeròbiques però vigoroses, amb 75 minuts a la setmana n'hi hauria prou.





L'ideal, indiquen, és que dediquin 300 minuts setmanals a fer activitats físiques moderades i aeròbiques o 150 minuts en cas que siguin activitats vigoroses. Sigui com sigui, les sessions han de ser com a mínim 10 minuts de durada.





En cas de la gent gran, apunta el cardiòleg Madaria, també “cal intentar preservar la mobilitat o combatre la rigidesa amb exercicis de mobilitat articular i estiraments, exercicis d'equilibri i força d'extremitats inferiors per evitar caigudes i treballar la massa muscular amb exercicis de hipertròfia per oposar-se a la tan temuda sarcopènia, una afecció que es caracteritza per la pèrdua de massa muscular, de força i de funcionament dels músculs”.





QUINES MALALTIES PREVÉ FER ESPORT?





Des de QuironSalud indiquen que l'exercici ajuda a prevenir diferents malalties. Assenyalen que l'activitat física disminueix la resistència a la insulina, per la qual cosa baixa també el risc de desenvolupar diabetis de tipus II. A més, també és bo fer esport per reduir la tensió arterial, és a dir, millora la hipertensió. D'altra banda, augmenta la quantitat de colesterol bo en sang.





Per als pacients que practiquen esport però ja pateixen algun tipus de malaltia del cor, des del centre esmentat recomanen consultar algun especialista i seguir les seves recomanacions