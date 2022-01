Goirigolzarri defensa el servei de CaixaBank a la gent gran i promet noves mesures

Ha subratllat que cada entitat té una situació diferent davant d'aquesta problemàtica /@EP





El president de CaixaBank, José Ignacio Goirigolzarri, ha defensat el servei que l'entitat dóna a les persones grans o no digitalitzades i ha promès noves mesures per satisfer les necessitats dels col·lectius en els propers mesos.





Ho ha explicat aquest divendres en una roda de premsa des de València per presentar els resultats de l'entitat el 2021, que va tancar amb un benefici ajustat de 2.359 milions d'euros, sense tenir en compte els impactes extraordinaris de la fusió amb Bankia, que situen benefici atribuït a 5.226 milions.





A preguntes de la premsa sobre les recents declaracions del Governador del Banc d'Espanya, Pablo Hernández de Cos, i de la vicepresidenta primera del Govern i ministra d'Afers Econòmics, Nadia Calviño, demanant no desatendre aquest col·lectiu, Goirigolzarri ha assegurat que és un assumpte que "preocupa i ocupa" l'entitat.





Ha avançat que CaixaBank compta amb un pla de millores contínues que s'anirà adoptant en els propers mesos per "donar més satisfacció" als seus clients i ha assegurat que això no és conseqüència de cap requeriment extern sinó part de l'AND de CaixaBank.





Ha recordat que fins ara ja s'han generat "serveis importants" per a aquests col·lectius i que la voluntat de l'entitat és continuar ampliant-los en el futur. També ha explicat que els clients de l'entitat tenen “ hàbits molt diferents i maneres de relacionar-se amb el banc molt diferents ” i que l'obligació de CaixaBank és donar a tots un servei excel·lent.





SITUACIONS "MOLT DISTINTES"



Goirigolzarri ha apuntat que quan es parla del sector bancari, cada entitat “ té situacions molt diferents ” i ha destacat que CaixaBank treballa per a la personalització de la relació amb els clients i ha negat que s'hagi de contraposar la personalització dels serveis amb la digitalització.





A més, ha apuntat que a tots els clients se'ls intenta donar un servei que permeti "donar-los el servei que volen amb els mitjans que volen".





DE CURS I CALVINY



De Cos es va reunir aquesta setmana amb Carlos San Juan, un jubilat que ha iniciat una campanya per millorar l'atenció de la banca a la gent gran, i li va assegurar que es demanarà a les entitats que adoptin solucions per millorar aquesta relació.





Per la seva banda, Calviño va instar la setmana passada la banca a prendre mesures per no deixar sense servei les persones grans.