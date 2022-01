Estabilitzat un incendi amb focus secundaris a Darnius

Incendi a Darnius a les 13:00h aproximadament /@bomberscat





Els Bombers de la Generalitat han treballat amb 10 dotacions terrestres en un incendi a Darnius , del qual han rebut avís a les 12.33h d'aquest divendres.





El foc afectava un canyissar d'un camp de can Favars, però els bombers han aconseguit parar a temps la propagació cap al lateral dret, on hi havia un munt de llenya. L'incendi, apunten els bombers, ha generat focus secundaris de fins a 30 metres de distància fora del perímetre .





Cap a les 14:45h han aconseguit estabilitzar el foc , tasca que s'ha vist dificultat perquè tal com han informat ells mateixos a través d'un tweet recollit per Catalunyapress, bufava una mica de vent.