Un 25% d'espanyols tenen la malaltia del fetge gras

La malaltia del fetge gras afecta el 25 per cent dels espanyols i es preveu un increment de la seva incidència en els propers anys associat al també augment de l'obesitat i la síndrome metabòlica, segons ha ressaltat la Associació Espanyola per a l'Estudi del Fetge (AEEH).





Teixit del fetge afectat per la malaltia del fetge gras /@EP





L'estil de vida actual i la dieta poc saludable estan conduint a l'augment de malalties no transmissibles com el fetge gras no associat al consum d'alcohol (NAFLD, per les sigles en anglès).





En concret, es tracta d'una malaltia crònica i silenciosa en què el greix s'acumula progressivament a l'interior del fetge al llarg dels anys en quantitats anormalment altes . Si bé aquest dipòsit de greix no provoca cap símptoma, pot conduir a malalties inflamatòries més greus com hepatitis, fibrosi hepàtica, cirrosi o càncer de fetge .





"Aquesta malaltia és la principal causa de trasplantament hepàtic als Estats Units, mentre que a Espanya és la segona causa i pujant . A més, és una de les causes més freqüents de càncer de fetge , fins i tot en pacients que no tenen cirrosi", assegura Rocío Aller de la Fuente, directora científica de l'Institut d'Endocrinologia i Nutrició de Valladolid (IENVA) i membre de l'AEEH.





La cirrosi hepàtica és el principal factor de risc per desenvolupar carcinoma hepatocel·lular (el tipus de càncer de fetge més freqüent).





ALIMENTACIÓ, SEDENTARISME I EDAT





Els factors associats al NAFLD estan relacionats amb el consum d'alcohol i factors genètics i ambientals com l'edat, el sexe, els hàbits dietètics i l'estat nutricional.





“ La NAFLD és més freqüent en persones amb obesitat, diabetis tipus 2 (DM2), síndrome metabòlica, hipertensió, dislipèmia i obesitat central... ”, enumera Aller. Però fonamentalment està determinada per l'estil de vida actual, caracteritzat per dieta poc saludable, manca d'exercici físic i hàbits molt sedentaris.





La prevalença de la malaltia està augmentant de manera global en les darreres dècades en paral·lel a l'increment progressiu de l'obesitat i la diabetis a la població general. El perfil d'aquests pacients són persones de mitjana edat, "atès que l'edat és un factor de risc perquè té més temps per progressar la malaltia", continua l'especialista.





Tot i això, apunta l'experta, també hi ha pacients que poden desenvolupar la malaltia sense tenir sobrepès. En aquest cas, a causa de factors genètics o una dieta poc saludable. "A llarg termini, produeix una inflamació crònica al cos i, al final, una inflamació al fetge", conclou Aller.





PREVENCIÓ





La intervenció dietètica basada en la dieta mediterrània i el canvi de l'estil de vinya constitueixen el pilar del tractament de la NAFLD, ja que no hi ha cap fàrmac específic. Únicament hi ha tractaments per als seus factors de risc: diabetis, síndrome metabòlica, i colesterol alt. Tanmateix, la manera de prevenir la NAFLD és clara i és un aspecte clau.





En concret, " canviar el tipus de dieta, utilitzant una amb patró mediterrani (rica en fruites, verdures, peix blau, oli d'oliva, cereals sencers, etc.); evitar sucres simples, begudes ensucrades, la fructosa o greixos saturats, fer exercici físic, tant aeròbic com anaeròbic, i evitar el sedentarisme ”, puntualitza.





Mancant tractament, la dieta és molt eficaç. "S'ha demostrat que un 10% de pèrdua de pes redueix de manera important la fibrosi del fetge , que és la fase més avançada de la malaltia", assenyala l'especialista. Així mateix, és important prevenir el sobrepès i l'obesitat des de l'edat infantil perquè “ un 30 per cent dels nens pateixen obesitat ”, afegeix.









I és que és una malaltia relativament recent deguda als patrons alimentaris actuals. "Ara la nostra alimentació és plena d'aliments processats i ultraprocessats, que poden produir canvis al genoma i desembocar no només en aquesta malaltia, sinó en diversos tipus de càncer", adverteix.