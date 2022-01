Detinguts un menor i els seus pares a Gavà per estafar 100 persones

Guàrdia Civil @ep





La Guàrdia Civil de Castelló ha detingut un menor i els seus pares a la localitat de Gavà (Barcelona) com a presumptes autors de delictes d'estafa, blanqueig de capitals, falsedat documental i revelació de secrets. Els detinguts suposadament van estafar més de 150.000 euros unes 100 persones, segons ha informat l'institut armat en un comunicat.





Els fets s'estan investigant des del mes de febrer del 2020 per l' Equip Investigació Tecnològica (EDITE) de la Unitat Orgànica de Policia Judicial de la Comandància de la Guàrdia Civil de Castelló, en el marc de l'anomenada 'Operació KUSKU', que es va iniciar després de la denúncia presentada per un veí de la localitat de Benicàssim (Castelló), que havia estat víctima d'una estafa en línia, en què va patir un perjudici econòmic de 725 euros després de fer la compra d'un terminal mòbil d'una prestigiosa marca en una coneguda plataforma dedicada a la compra venda de productes de segona mà entre usuaris a través d'Internet.





Al llarg de la investigació s'ha pogut constatar que el responsable d'organitzar tota la infraestructura necessària per cometre les estafes era un jove menor d'edat .

coneixement dels pares i, en algun dels casos, amb la participació d'aquests en els il·lícits.





El 'modus operandi' utilitzat pels ara detinguts consistia principalment a posar anuncis a les esmentades plataformes de compra venda de tot tipus d'articles, com ara telèfons mòbils, mascotes i fins i tot vehicles d'alta gamma, que, una vegada realitzada la venda i rebut el pagament, no arribaven a enviar els compradors.





Segons s'ha pogut desprendre de les investigacions, el jove, en el transcurs de les negociacions de compra venda dels articles, aparentant desconfiar de les pretensions de les persones que contactaven amb ell per fer les compres, els demanava una fe de vida per accedir-hi a la realització de les transaccions.





COMPRES ON LINE





Un cop obtenia els documents d'identitat dels compradors, aquests eren utilitzats per obrir comptes bancaris en línia i posteriorment disposava de les targetes de crèdit, amb les quals realitzava compres en línia i extraccions de diners en caixers automàtics.





De la mateixa manera demanava préstecs personals a nom de les seves víctimes i no abonava els pagaments mensuals, motiu pel qual aquestes es veien incloses en llistats de morosos, sense advertir-se'n.





De la mateixa manera, diverses de les víctimes s'han vist embolicades en processos judicials, acusats de l'autoria dels il·lícits que el jove realitzava a nom d'aquests.





Gràcies a l'àrdua tasca duta a terme pels investigadors, s'ha pogut aclarir la complicada situació en què s'han vist involucrades les víctimes, fent llum sobre els fets que els

contrariaven i evitant l'avenç dels mateixos als jutjats corresponents.





Després d'un laboriós procés, els guàrdies civils han aconseguit identificar al voltant de 100 persones perjudicades i els detinguts han pogut obtenir un benefici econòmic estimat en més de

150.000 euros durant els anys 2019 i 2020.





Al registre domiciliari practicat a casa dels detinguts, s'ha trobat material informàtic que utilitzaven per realitzar l'enginyeria social necessària per a les estafes, com a editors de fotografia per inserir la seva foto als documents identificatius que obtenien, com els trobats als dispositius mòbils .





A dia d'avui els investigadors continuen analitzant els dispositius mòbils i el material informàtic incoat al registre domiciliari, en què en una primera anàlisi ja s'han trobat dades relatives a més estafes, que incrementaran les xifres reflectides. La instrucció del cas ha estat portada al Jutjat de Primera Instància i Instrucció número 4 de Castelló.