L'OTAN convoca els ministres de Defensa aliats el 16 i 17 de febrer per tractar la situació a Ucraïna

La ministra de Defensa d'Espanya, Margarita Robles @ep







L'OTAN ha convocat una reunió dels ministres de Defensa aliats per als propers 16 i 17 de febrer en plena escalada de les tensions amb Rússia per la crisi a Ucraïna.





La cita, de caràcter regular, estarà presidida pel secretari general, Jens Stoltenberg, que reunirà el Consell Atlàntic Nord en format de ministres de Defensa, segons ha confirmat l'organització militar en un comunicat.





L'OTAN organitza aquesta reunió diverses vegades a l'any, encara que en aquesta ocasió estarà marcada per l'avenç dels esdeveniments a Ucraïna. L'OTAN negocia amb Rússia una sortida política a la crisi, després que la concentració de tropes russes a la frontera hagi fet saltar les alarmes sobre una invasió.





Aquest dimecres, l'organització militar va respondre per escrit a Moscou sobre les seves exigències en matèria de seguretat. Encara que va rebutjar les seves demandes perquè l'OTAN no s'ampliï cap a l'est d'Europa, va assenyalar temes en els quals està disposada a negociar amb el Kremlin, com la reducció d'armes nuclears, el control de míssils de curt i mig abast o major transparència en maniobres militars.





A Brussel·les consideren que la pilota ara és a la teulada de Moscou i l'esdevenir de la crisi dependrà de com respongui a l'oferta de diàleg de l'OTAN. Encara que l'Aliança Atlàntica ha demanat canalitzar la crisi a través del diàleg i evitar un conflicte bèllic, també ha mobilitzat forces en l'est d'Europa i recolzat militarment a Kíev per dissuadir a Rússia d'una possible agressió.