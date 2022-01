A la presó els pares d'un nadó que va morir amb 60 ossos trencats

Recurs nadó @ep





Una parella ha estat condemnada a la presó després que el seu nadó de vuit setmanes morís amb més de 60 ossos trencats al cos. L'exreservista de l'exèrcit britànic Benjamin O'Shea, de 26 anys, de Southwark, Londres, va ser sentenciat a vuit anys i mig per causar o permetre que Amina-Faye , de vuit setmanes, patís danys físics greus. La seva mare, Naomi Johnson, de 24 anys, de Battersea, Londres, va ser condemnada a 7 anys.





Durant les seves entrevistes amb la policia, Johnson i O'Shea van afirmar que els paramèdics van causar les fractures patides per la seva filla Amina-Faye, però un jurat els va declarar culpables de causar o permetre que patís danys físics greus.





Amina-Faye tenia 41 fractures a les costelles i 24 fractures a les extremitats quan va morir l'abril de 2019. El jutge Nigel Peters QC, en dictar sentència al Tribunal de Londres, va dir que "lamentablement" aquest és "un altre cas esquinçador de pares que abusen o són cruels amb els seus fills", i ha afegit que "no hi ha dubte que aquest és un cas de la més alta gravetat pel que fa a la crueltat amb els nens pel que fa a les lesions".





Els metges no van poder establir la causa de la mort d'"aquest pobre nen" i no és possible culpar quin va ser el pare va causar les lesions fatals i qui va permetre que passés . El jutge va afegir que "és notable en aquest cas" que no hi havia signes de fractures, però els experts mèdics havien determinat que les lesions no eren accidentals i que calia aplicar força.





Els radiòlegs van trobar que les fractures múltiples eren altament indicatives que Amina havia patit abusos físics continus.















Johnson i O'Shea van trucar al 999 el matí del 26 d'abril del 2019, després que Amina deixés de respirar. Els paramèdics van arribar en qüestió de minuts i van intentar salvar la vida de la nena de vuit setmanes, però lamentablement va morir al lloc.





La Policia Metropolitana va dir que no hi havia signes visibles de lesions en aquell moment i que originalment es va pensar que la seva mort va ser una mort sobtada i inexplicable. Però radiografies posteriors van mostrar les ferides que havia patit. L'11 de setembre de 2019, O'Shea i Johnson van ser arrestats novament sota sospita de lesions corporals greus.