L'economia espanyola remunta amb la pujada més gran dels últims 21 anys, segons l'INE

Banc d'Espanya /@EP





Encara que la covid-19 -i la seva variant òmicron- s'estan allargant en el temps més dels que ens pensàvem aquell març del 2020, arriben bones notícies financeres. I és que aquest divendres s'ha conegut que l'economia espanyola va tancar l'any passat amb un creixement del 5%, fet que suposa la seva pujada més gran en 21 anys, enfront de la caiguda del 10,8% registrada en l'exercici anterior a conseqüència de la pandèmia.





Així ho reflecteixen les dades provisionals de Comptabilitat Nacional publicades per l'Institut Nacional d'Estadística (INE), que apunten a un augment del PIB inferior al que pronosticava el Govern central(6,5%), però per sobre de les darreres previsions del Banc d'Espanya i l'OCDE (4,5%) i en línia amb els càlculs de l'FMI (4,9%), AIReF (5,1%), Funcas (5,1%) i BBVA Research (5,1%).





Espanya no creixia tant en un any des del 2000, segons la sèrie històrica oficial, quan el seu PIB va repuntar un 5,2%, i recupera una part del terreny perdut el 2020, any en què va patir la seva major baixada des que hi ha registres (1970).





Evolució del PIB /@INE





Segons els estudis de l'INE, el consum nacional va aportar 4,6 punts del creixement del darrer exercici (13,2 punts més que a l'anterior), davant de les quatre dècimes que va representar la demanda externa (2,6 punts millor que el 2020). En el conjunt de l'any, el PIB a preus corrents es va situar en 1,203 bilions d'euros, un 7,2% per sobre de la xifra del 2020.





Els tècnics d'Estadística han advertit que el volum d'informació avançada del que han disposat aquesta vegada per calcular aquestes dades provisionals ha estat "menor que en ocasions anteriors", per la qual cosa "les futures revisions dels resultats avui publicats poden ser d'una magnitud més gran que l'habitual".





PUNTS DE VISTA





El Govern de l'Estat no ha trigat a fer valoracions i ha qualificat de "molt intens" el creixement de l'economia espanyola del 2021, i ha avançat que preveu que segueixi en aquesta mateixa línia durant el 2022 i el 2023.





El Ministeri d'Economia ha apuntat que el país es troba "en una bona situació de partida" perquè la pujada del PIB del 2022 sigui de fet superior a la del darrer exercici, amb la injecció procedent dels fons europeus Next Generation com a gran protagonista.





Per contra, el líder de l'oposició, Pablo Casado, ha considerat que es tracta d'"una altra patacada" de l'Executiu, ja que el creixement es va situar al tancament de l'any un 23% per sota del que s'havia aprovat en Pressupostos i pràcticament a la meitat del que es va pronosticar inicialment (9,8%).





Casado ha instat el president del Govern central, Pedro Sánchez, que "deixi de mentir" i revisi ja les seves previsions, i el seu partit també ha recordat que la xifra col·loca Espanya per darrere d'altres països europeus.





ÒMICRON AFECTA ELS ÚLTIMS TRES MESOS





Pel que fa als darrers tres mesos de l'exercici, el PIB va apuntar un increment del 2% respecte al trimestre anterior, sis dècimes per sota de la dada observada entre el juliol i el setembre (2,6%).

Aquesta desacceleració s'explica, entre altres factors, per la caiguda del consum de les llars, que es va contreure un 1,2% en un context marcat per la rapidesa amb què es va estendre la variant òmicron.





La demanda nacional va aportar un punt del creixement del quart trimestre i l'altre va correspondre a la demanda externa gràcies sobretot a l'empenta de les exportacions, que van repuntar un 6,5%.





Per sectors, l'agricultura va protagonitzar l'augment més gran, amb una alça del 9%, molt per davant de l'observat en indústria (2%), serveis (1,8%) i construcció (1,6%). La inversió, per la seva banda, es va disparar un 8,5%, amb la despesa empresarial per sobre de la destinada a habitatge i construcció (6,1% davant 2,3%).





EL TREBALL PUJA





L'ocupació de l'economia, en termes d'hores treballades, va créixer un 0,2% el quart trimestre, mentre que durant l'any va baixar un 2,9%. Els llocs de treball equivalents a temps complet es van incrementar un 6,4% interanual, cosa que equival a la creació d'1,12 milions de llocs de treball a temps complet en un any. En comparació del quart trimestre del 2020, la variació del PIB va millorar 1,8 punts respecte al tercer, fins a situar-se en el 5,2%.





Pel que fa a l'oferta, van caure en taxes interanuals tant la construcció (-5%) com l'agricultura (-4,3%), en contrast amb la forta pujada dels serveis (7,5%) i la pujada de la indústria (1,2%).





Dins dels serveis destaca la millora del comerç, el transport i l'hostaleria, amb un repunt del 19,4%, degut en part a l'efecte de la comparació amb les xifres de fa un any, quan l'indicador va recular més d'un 20% a causa de l'impacte de la covid-19.