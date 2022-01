El projecte de l'Hermitage se'n va de Barcelona i l'Ajuntament es focalitza a la "seu" del Liceu

Projecte del Museu Hermitage /@EP





La tinenta d'alcalde d'Urbanisme de Barcelona, Janet Sanz, ha assegurat aquest divendres que el projecte del Museu Hermitage a la Nova Bocana del Port de Barcelona "no tenia consens", i ha elogiat la proposta del Gran Teatre del Liceu d'obrir-ne una segona seu a l'espai fins ara ocupat per l'Imax, i que també s'ubica al costat del mar.





Ho ha dit en declaracions a la premsa després que 'El País' hagi publicat que el museu hagi decidit paralitzar les despeses fixes del projecte i centrar els seus recursos i esforços a la via judicial contra el Govern municipal i aconseguir una indemnització pel bloqueig del projecte, segons el diari.





En aquest sentit, la regidora ha defensat l'actuació de l'Ajuntament: “Defensem l'actuació municipal que hem dut a terme i que han avalat els serveis jurídics tècnics municipals. Jurídicament podem estar tranquils perquè les coses s'han fet bé”.

"El temps ens ha donat la raó. Valia la pena esperar i treballar en un projecte de gran consens, com és el cas del projecte que ha plantejat el Liceu, que és la millor proposta a l'àmbit marítim de cara al futur", ha afegit.





Pel que fa al projecte del Liceu, ha detallat que s'està treballant en l'encaix urbanístic de l'espai, els consensos necessaris i els recursos per impulsar-lo, i ha expressat la seva preferència per aquest projecte: "No és projecte basat en una franquícia, és autòcton".





DIFERÈNCIES AMB EL PSC



Preguntada per una diferència d'opinió amb el seu soci de govern, el PSC, en relació amb l'Hermitage, Sanz ha respost que “dins del govern municipal hi ha diferències, que s'expressen i que són normals en democràcia”.





Durant la seva intervenció en el debat anual sobre l'estat de la ciutat, el primer tinent d'alcalde i líder del PSC a la ciutat, Jaume Collboni, també ha fet al·lusió a aquestes discrepàncies: "No renuncio ni a l'ampliació de l'aeroport d'aquí a cinc anys, no renuncio a l'Hermitage i, evidentment, no renuncio a l'oportunitat que ens donen els Jocs Olímpics d'Hivern".