Resolt el misteri de l'escultura que ha aparegut per sorpresa al centre de Barcelona

'Humanitat' de l'artista francès, James Colomina







L'artista francès, James Colomina, ha explicat que ha col·locat "sense permís" de l'Ajuntament de Barcelona una escultura contra l'esclavisme al mateix espai on abans es trobava l'estàtua d'Antonio López, i que va ser retirada el maig del 2018.





En un comunicat aquest divendres, Colomina ha explicat que es tracta d'una acció reivindicativa amb motiu de l'aniversari de l'abolició de l'esclavitud a Espanya el proper 30 de gener.

L'escultura que ha col·locat s'anomena 'Humanitat' i presenta dues figures de color vermell que s'abracen, i que representen un ós de peluix i el nen que hi ha a l'interior de cada adult, segons ell.





"És com un símbol de la relació positiva entre la diferència on el color de la pell, el gènere, la raça i la religió serien percebuts com una riquesa", ha afegit. De fet, el passat esclavista d'Antonio López és el fet que va motivar la retirada de la seva estàtua i també el canvi de nom de la plaça, que encara porta el nom i que ja va ser aprovada.





Fonts municipals han confirmat que l'artista no tenia permís municipal per instal·lar l'escultura, tot i que han afegit que, de moment, la deixaran on és "com altres mostres d'art efímer que es fan a la ciutat".