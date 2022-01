Catalunya actualitza protocols en residències després de la caiguda del passaport Covid

Habitació d'una residència d'ancians @ep





Les conselleries de Salut i Drets Socials de la Generalitat han actualitzat les mesures de prevenció de la pandèmia en residències de gent gran i de persones amb discapacitat en què continua sent obligatori presentar la declaració responsable en fer una visita malgrat la caiguda del passaport Covid.





Aquest certificat ha deixat de ser obligatori aquest divendres a la matinada per la qual cosa els departaments han enviat una nota informativa als centres residencials per recordar el protocol vigent per a les visites a usuaris, informa l'Executiu català en un comunicat.





Amb la declaració responsable la persona visitant declara, entre altres aspectes, que no ha presentat símptomes relacionats amb la malaltia en els darrers 14 dies.





A més d'aquest document, els departaments han recordat que cal portar mascareta quirúrgica així com complir amb la resta de mesures de seguretat com la higiene de mans, la distància social i la ventilació, entre d'altres.





Així mateix, el Govern recomana a aquells familiars que no estiguin immunitzats que es facin un test d'antígens ràpid abans de visitar un usuari atesa la "vulnerabilitat" del col·lectiu que viu a residències.