Una empresa de L'Hospitalet dissenya un carregador de cotxes elèctrics sense fils

Disseny del carregador sense fils





L'empresa catalana Premium PSU ha dissenyat un carregador de cotxes elèctrics sense fils que es començarà a comercialitzar el 2024, encara que el 2023 ja estarà disponibles les primeres mostres, ha informat la Conselleria d'Empresa i Treball en un comunicat.





El dispositiu es construirà a L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) i, amb la seva futura introducció al mercat, l'empresa preveu contractar deu treballadors el 2022 i doblar la facturació el 2024, superant els 30 milions d'euros en vendes.





Es tracta d'una bateria amb una forma semblant a una catifa que permet carregar el cotxe tant si està estacionat com mentre circula, i des de l'empresa han detallat que es pot aplicar a diferents vehicles com ara camions, trens lleugers i camions.





Premium PSU ha comptat amb el suport del Servei d'Innovació Estratègica d'ACCIÓ -l'agència per a la competitivitat de l'empresa d'Empresa i Treball- per dur a terme un procés de reflexió sobre el model d'innovació a l'empresa en àmbits com les persones, l'estratègia i els processos. De fet, l'empresa és una de les 16 empreses més disruptives de Catalunya el 2021, segons la iniciativa Catalonia Exponential Leaders de la mateixa agència.