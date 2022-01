El retorn d' "El sopar dels idiotes” al Teatre Borràs

En temps d'incertesa, és millor apostar sobre segur. Això és el que s'ha proposat el Teatre Borràs amb la reposició de “La sopar dels idiotes", una comèdia del francès Francis Veber que, en adaptació de Paco Mir, va arribar a Barcelona fa una mica més de vint anys i es presenta ara per Vania Produccions sota la direcció de Pep Anton Gómez.





"El sopar dels idiotes"





La veterania d'aquesta obra ens excusa d'haver d'aturar-nos prolixament en el contingut argumental. En poques paraules podria dir-se que és una versió contemporània del “clown”, és a dir, el “llest” que pretén riure's dels altres fins que troba la forma de la seva sabata i la presumpta víctima -l'"augusto"- es converteix en victimari. El que en aquest cas es tradueix en l'estranya cerimònia en virtut de la qual uns individus que es consideren a si mateixos superiors juguen a divertir-se convidant a sopar setmanalment algú que suposen un panoli amb aficions que valoren com a absurdes per riure-se'n. Fins que resulta que les coses no passen com estava previst i haurien desitjat els confabulats.





David Olivares, Artur Busquets, Anna Gras , Toni González, Jordi Vidal Gómez i Ariana Bruguera són els intèrprets d'aquesta funció en què Gómez ha accentuat el caràcter de farsa -de vegades potser una mica excessivament- fent que tots ells accentuïn tant la gestualitat, com l'expressió verbal fins a adquirir el to propi de la caricatura i fins a un punt de descontrol, amb l'objecte molt explícit de provocar sinó sempre la rialla, sí almenys el somriure del públic que, segons vam poder comprovar, sembla que gaudeix amb una obra menys superficial del que aparenta.