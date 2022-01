Shawn Mendes ajorna els seus concerts a Barcelona, Madrid i Bilbao fins al 2023

Cartell de la gira 'Wonder: The World Tour' /@EP





El cantant Shawn Mendes ha ajornat fins a 2023 la seva gira 'Wonder: The World Tour', que estava programada entre març i maig de 2022 amb concerts a Barcelona, Madrid i Bilbao, a causa de les restriccions per la pandèmia de coronavirus.





En un comunicat aquest divendres, la productora Doctor Music ha explicat que la gira s'ajorna "a causa de les restriccions i els problemes logístics que encara afronten les gires internacionals", i les entrades que ja s'havien comprat seran vàlides per a les noves dates.





Les noves dates per als concerts a Espanya són el dilluns 5 de juny de 2023 al WiZink Center de Madrid, el divendres 9 de juny al Palau Sant Jordi de Barcelona i el diumenge 11 de juny al Bizkaia Arena BEC! de Bilbao.