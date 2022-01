Els espanyols veuen Rússia com la superpotència "més desestabilitzadora" del planeta, segons un estudi

President de la Federació de Rússia, Vladimir Putin /@EP





Els espanyols consideren Rússia com la superpotència "més desestabilitzadora" del planeta, seguida per la Xina, i només aproven la Unió Europea en valorar el comportament de les superpotències mundials.





Així ho reflecteix l'enquesta anual de Gallup International, en què participa Espanya a través de Sigma Dos, i que es va realitzar a finals de 2021, abans que esclatés la crisi entre Rússia i Ucraïna.





La investigació, realitzada a 45 països de tot el món, que representa dos terços de la població mundial, revela que els ciutadans espanyols són reticents a les superpotències internacionals, i només aproven a la Unió Europea.





RÚSSIA, LA XINA I ELS EUA





La Federació de Rússia és la superpotència que els espanyols més consideren com a desestabilitzadora en l'ordre mundial: el 62% dels enquestats percep les seves operacions internacionals com a desestabilitzadores i només un 18% com a estabilitzadores. Encara que el saldo segueixi sent negatiu aquest any (-44), la visió dels espanyols davant de les polítiques exteriors de Rússia millora en més de deu punts respecte a l'any anterior (-55).





La Xina és la segona superpotència pitjor valorada pels espanyols: un 60% creu que les seves polítiques causen problemes de desestabilització al món, davant del 23% que opina de manera contrària. El balanç del país asiàtic és negatiu amb un -37 el 2021, que millora en dos punts en relació amb l'any anterior (-39).





A més, els espanyols tornen a suspendre els Estats Units, encara que el primer any de l'era Biden s'ha saldat amb una dràstica millora en la percepció, que passa d'un diferencial negatiu de -59 el 2020 a un de -7 el 2021. En total, un 44% dels enquestats creu que les polítiques dels Estats Units són desestabilitzadores, davant d'un 37% que opina de manera contrària.





UNIÓ EUROPEA





Per contra, la Unió Europea és l'única superpotència que aprova als ulls dels espanyols: un 55% dels enquestats creu que la seva política internacional ajuda a l'estabilització mundial, mentre que un 30% opina que la comunitat política és desestabilitzadora. El balanç dels espanyols és positiu, amb un saldo de +25 aquest any (2021), davant del +30 que obtenia l'any passat (2020).