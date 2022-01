De dreta a esquerra: els partits polítics posen en risc el consens a la reforma laboral

El president del Govern central, Pedro Sánchez, davant del Congrés dels Diputats @ep





L'aprovació de la reforma laboral està en risc. Els partits polítics de tot l'arc parlamentari –de dreta a esquerra– han mostrat el seu rebuig a votar a favor d'aquest canvi en la legislació laboral aprovat pel Govern, els sindicats i la patronal. És a dir, hem arribat al moment que els partits es creuen per sobre del pacte social.





Però comencem amb els partits que sí que donen suport a aquesta reforma. A més de les dues formacions que formen la coalició de Govern, PSOE i Podem, que sumen 154 escons - sense comptar l'escó que ha deixat buit Alberto Rodríguez-, el Partit Regionalista de Cantàbria (PRC), ha anunciat que el seu diputat també votarà favor. De la mateixa manera, Nova Canàries (1 escó) i Coalició Canària (1 escó) han expressat la seva intenció de votar a favor si es respecta el document que ha sortit del pacte social. Finalment, hi ha Teruel Existe, el diputat del qual previsiblement acabi votant 'sí' a la reforma. Així, el Govern central sumaria 158 escons a favor de la reforma, lluny dels 176 necessaris per aprovar-la per majoria absoluta.





Al dubte queda Ciutadans, un suport que una part del Govern vol, i l'altra no. La formació taronja ha anunciat, i fins i tot reiterat, que donarà suport a la reforma laboral perquè és un document consensuat entre sindicats i patronal. Aquest suport, sense demanar res a canvi, sembla que ha captivat els socialistes, però és inconcebible per als de Podem i els seus cercles, que temen que el suport dels d'Arrimadas acabi per ajudar els socis tradicionals del Govern. "L'entrada de Ciutadans expulsa les formacions d'esquerres", va dir Yolanda Díaz aquesta setmana. I és que ja se sap, en aquesta Espanya tan dividida és impossible assolir acords entre els que pensen diferent: entre esquerra i dreta, o entre els que prefereixen truita de patates amb ceba o sense ceba. Són bàndols irreconciliables que, per descomptat, mai s'asseuran al mateix banc per por que els relacionin.





Al 'no', de moment, tenim els socis tradicionals del Govern, a l'esquerra del Congrés. ERC, EH-Bildu, la CUP i el BNG van formar aquest dijous al Congrés un front comú per reafirmar el seu rebuig a la reforma laboral en cas de no acceptar el Govern negociar canvis i millores al decret llei acordat en consens amb la patronal i els sindicats. Es va tractar d'una escenificació on el missatge era: “Jo sóc més d'esquerres que tu”, amb una gesticulació excessiva que escapa de qualsevol argument racional. I és que, com tots sabem, el consens requereix pactes, cessions i posar l'opinió pròpia al mateix nivell que l'aliena. Què esperaven una reforma que inclogui sindicats i patronal? Lògicament, es tracta d'un document que, en incloure totes les parts, no està excessivament alineat ni cap a un costat ni cap a l'altre.





Però aquests partits no perdran l'oportunitat de posar el Govern davant de la seva pròpia hemeroteca. Tant el PSOE com Podem, i especialment la ministra de Treball, Yolanda Díaz, han repetit en infinitat d'ocasions que "derogaren" la reforma laboral que Rajoy va aprovar el 2012 - sense aconseguir acord entre sindicats i patronal-, i finalment no ha estat així. Díaz i el president del Govern, Pedro Sánchez, sabien perfectament que no aconseguirien que la patronal acceptés tornar a la indemnització per acomiadament de 45 dies per any treballat, que va ser un dels aspectes més polèmics de la reforma de Rajoy. Per això, ha estat contraproduent que anunciessin a so de bombo i platerets que anaven a derogar-la quan el que buscaven era un pacte social amb tots els agents. Com ja s'ha esmentat anteriorment, per pactar cal cedir.





EL PP NO SAP COM JUSTIFICAR LA SEVA NEGATIVA





El Partit Popular de Pablo Casado s'ha situat al “no” permanent: 'no' a la reforma laboral, 'no' a apujar el salari mínim, 'no' a renovar les institucions jurídiques, etc. Aquesta negativa perpètua cap a tot el que proposa el Govern els ha posat en un compromís ara: Com es negaran a aprovar una reforma que respecta els principals punts de la de Mariano Rajoy i que a més, està consensuada amb la patronal? Doncs ho han fet, i com sempre, cridant molt i aportant pocs arguments.





El líder del PP, Pablo Casado, s'ha reafirmat aquesta setmana en el seu "no" a la reforma laboral i ha recordat que ja va dir al president del Govern el setembre del 2020 a Moncloa que s'obria a negociar si apostava per més flexibilitat i l'anomenada 'motxilla austríaca'. A més, ha criticat que ara Pedro Sánchez reclami el suport del PP per convalidar la seva "contrareforma" al Congrés quan en nou mesos de negociació "ni s'ha dignat" a preguntar-li ni li ha donat "vetlla en aquest enterrament". Perquè Casado sempre vol ser la núvia als enterraments i el mort als funerals, i no permetrà que un acord entre sindicats i patronal s'aprovi sense que ell pugui donar la seva opinió.





Com sempre, els protagonismes, l'ego i la necessitat perpètua de posar la traveta al del davant regnaran sobre la política. Que segueixi la negociació...