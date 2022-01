El Vaticà en números vermells fins i tot amb la venda d'un luxós edifici a Londres

Les finances del vaticà en números vermells / @CP





El Vaticà, que va haver de vendre un luxós edifici a Londres després d'un escàndol financer que involucrava les donacions al Papa, preveu un altre any de dèficit el 2022.





Segons les dades oficials divulgades aquest divendres, el pressupost provisional del 2022 de la Cúria Romana (govern central) preveu un dèficit net de 33 milions d'euros (36 milions de dòlars).





Els efectes de la crisi sanitària, amb menys donacions i menys entrades als Museus Vaticans, han afectat les finances de la Santa Seu ja colpejades per una sèrie d'inversions equivocades realitzades al llarg de dècades.





El papa Francesc va prometre més transparència en els comptes interns després de l'adquisició d'un luxós edifici a Londres, a un preu més alt del seu valor real i fet a través de paquets financers altament especulatius, per la qual cosa el Vaticà va iniciar al juliol un judici per frau financer.





"S'ha signat el contracte de compravenda (de l'edifici de Londres, ndlr), hem rebut el 10% del dipòsit i es tancarà el juny del 2022", va explicar el ministre d'Economia, Juan Antonio Guerrero, al portal de notícies del Vaticà, Vatican News.





La Santa Seu no ha precisat el nom del comprador ni va revelar el preu , però una font interna va revelar al diari Financial Times que es tracta del grup nord-americà Bain Capital.

Segons aquest diari, el Vaticà perdria 100 milions de lliures (134 milions de dòlars) per la seva inversió de 350 milions d'euros (391 milions de dòlars) , que havia iniciat el 2014.





El cas representa un repte per al papa Francesc, ja que va revelar el descontrol a les finances vaticanes, per la qual cosa va haver d'iniciar una reforma interna i eliminar privilegis foscos de diverses entitats vaticanes.





LES DONACIONS, EN DECLIVI





Les donacions dels fidels al Vaticà, la principal entrada dels seus pressupostos, segueixen enfonsant-se i la baixada s'ha aguditzat en aquests darrers dos anys també a causa de la pandèmia, i el 2022 es preveu que el descens és “almenys un 15 %”, segons va explicar a més Guerrero en presentar els Pressupostos per al 2022.





”Depenem molt d'uns ingressos incerts que veiem que cada any disminueixen en aquest temps de pandèmia. La major part dels donatius dels fidels és a través de la col·lecta de l'Òbol de Sant Pere a les esglésies i l'assistència en temps de COVID s'ha reduït. Això ens ha de fer pensar en altres mètodes de sol·licitar l'ajuda dels fidels i de rebre donatius ”, va assenyalar el prefecte de la Secretaria d'Economia en una entrevista als mitjans vaticans.





“Si el 2020 la col·lecta total de l'Óbolo va ser de 44 milions, el 2021 no crec que superi els 37 milions. La disminució del 2021 se suma a la que hi va haver entre el 2015 i el 2019, del 23 %, i del 18 % del 2020, primer any de pandèmia”, va detallar.





Guerrero va assegurar que s'ha tornat a preparar un pressupost encara més restrictiu amb les despeses de la cúria que arriben a un nou mínim històric de 289 milions, respecte dels 293 del 2021.





En els pressupostos de l'Església catòlica, les despeses més grans són, amb un 21%, les destinades a ajudar les Esglésies locals en dificultat, mentre que el gegantí Dicasteri de la Comunicació ocupa un 16% de la despesa, prop de 37 milions d'euros anuals.