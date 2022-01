Els nous mestres i professors hauran d'acreditar el nivell C2 de català a partir del 2024 / @CP







El Departament d'Educació exigirà el nivell C2 de català a totes les persones que vulguin exercir com a docents a partir del 2024. El que fins ara era un mèrit en el currículum dels mestres i professors serà un requisit d'aquí dos anys.





Ho ha anunciat aquest dijous la secretària de Transformació Educativa, Núria Mora, en una trobada telemàtica que ha reunit els directors i directores dels centres de Catalunya, des d'infantil i primària fins a secundària i formació professional, i tant públics com concertats.





DE MÈRIT A REQUISIT





Mora ha indicat que la Llei d'Educació de Catalunya (LEC) recull que el professorat ha de tenir el nivell C2 de català, però aquest apartat va estar derogat fins al 2019, quan una sentència del Constitucional en va reconèixer la validesa. La llei recull que els docents han d'acreditar "el coneixement suficient i adequat del català", tant en l'expressió oral com en l'escrita, a partir d'un nivell C2 del marc europeu comú. Però fins ara no s'ha aplicat.





Tenir el nivell C2 de català també serà obligatori per als docents que ja treballen, però no a partir del 2024. Aquests tindran més marge per obtenir la titulació.





En aquest sentit, Educació està treballant amb les escoles oficials d'idiomes i el Consell per la Normalització Lingüística en proves estandarditzades i perquè s'obrin més grups per facilitar que tothom pugui tenir accés a la formació per treure's el C2.





A més, Educació incorporarà com a mèrit amb més puntuació el fet de tenir aquest títol de cara al cobrament de sexennis. Per tot plegat, Mora ha convidat els directors a "promoure" que els docents es vagin traient aquesta titulació.





EL NIVELL C2 DE CONEIXEMENT DEL CATALÀ





El certificat C2 és el que acredita el nivell superior de coneixement del català i que correspon a l'antic nivell D.





L'ensenyament del català va ser obligatori a partir del curs 1978-79. Aleshores la Generalitat va establir un sistema d'avaluació i certificació del coneixement del català amb nivells que anaven de l'A, el més bàsic, fins al D, el més alt, que n'acreditava el domini.





El 2010 es van adaptar els nivells al Marc Europeu Comú de Referència (MECR), vigents actualment.





Segons el sistema actual, el nivell A es divideix en A1, inicial, i l'A2, bàsic, que té tres graus, al final dels quals s'obté un certificat de coneixement del català de nivell bàsic A2. Aquest certificat correspondria a l'anterior del nivell A.





El nivell B també es divideix en dos. Un primer amb tres graus que permet obtenir el certificat elemental B1, i el 2, de tres graus, amb el qual s'obté el certificat intermedi B2, que correspon a l'antic nivell B.





El nivell C es subdivideix en dos: el C1 divideix en tres graus que donen el certificat de suficiència C1, que correspon a l'antic nivell C de català.





El curs de nivell C2 permet obtenir el certificat superior C2 de català, l'antic nivell D. Aquest és el que a partir d'ara s'exigirà als nous docents i de forma gradual a la resta.





Des del 1978, la competènca en català que correspon al nivell B s'obté automàticament amb el graduat escolar de l'EGB, l'FP1 i l'actual ESO amb les assignatures de català aprovades durant l'educació obligatòria.





El nivell C s'obté amb el graduat escolar de l'ESO (amb tres cursos de primària per als que no han fet tota la formació a Catalunya), el batxillerat (amb un mínim de 3 cursos de primària i cinc més entre ESO i batxillerat a Catalunya), el graduat escolar per a adults i EGB i BUP o FP2 cursats a Catalunya a partir del 1978.





SENTÈNCIA DEL 25%





Pel que fa el compliment de la sentència pel 25% de castellà, Mora ha tranquillitzat les direccions assegurant que no han de fer res. "Com a centres no heu de fer cap actuació", ha dit Mora, que ha indicat que qualsevol reacció "recau" sobre el Departament, i aquest està treballant a nivell legal.





En el cas de sentències per reclamacions concretes de famílies, ha dit que cal informar-ne la inspecció. En aquests casos, Mora ha dit que el pes recau sobre la inspecció, que indicarà als centres les mesures que cal prendre. Educació també acompanyarà les direccions en cas de demandes o queixes de famílies que reclamin l'aplicació del 25% en allusió a la sentència.