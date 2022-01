Troben els indicadors per predir la covid persistent, que afecta un de cada deu infectats / @CP







Els nivells de certs anticossos a la sang, l'edat, l'historial d'asma i els símptomes que presenten les persones contagiades pel coronavirus SARS-CoV-2 en les primeres setmanes de la infecció poden predir si el pacient desenvoluparà l'anomenada covid persistent. En aquests casos, alguns dels símptomes es continuen manifestant durant mesos.





Concretament, un equip d'investigadors de la Universitat de Zuric, encapçalat per Onur Boyman, ha demostrat que els nivells en sang de les immunoglobulines IgM i IgG3 -proteïnes produïdes pel sistema immunitari per fer front a la infecció-, l'edat, els antecedents d'asma i cinc símptomes (febre, fatiga, tos, falta d'aire i problemes gastrointestinals) indiquen el risc que una persona tingui covid persistent. L'estudi s'ha publicat a la revista Nature Communications.





En la majoria de casos, les persones amb covid ja no mostren símptomes a les tres setmanes de l'inici de la malaltia. Però al voltant d'una tercera part dels pacients encara en tenen a les quatre setmanes, i una desena part, al cap de 12 setmanes. És el que s'anomena síndrome postaguda de covid-19 (PACS, en la sigla en anglès) o covid persistent (long covid en anglès).





La covid persistent es va detectar al poc temps de la primera onada de la malaltia, el 2020.





Persones que la superaven seguien tenint símptomes com ara fatiga o pèrdua de memòria. La pèrdua de capacitat olfactiva era un altre dels possibles símptomes.





Amb una malaltia nova, era difícil establir si aquesta condició era fruit de la covid i com definir-la per tenir un diagnòstic clar. No va ser fins al passat mes d'octubre que l'OMS va consensuar una definició. Posteriorment, el procés per elaborar-la va ser descrit el 21 de desembre a la revista The Lancet Infectious Diseases per un equip coordinat pel doctor Joan B. Soriano, del Servei de Pneumologia de l'Hospital Universitari de la Princesa, a Madrid, i del CIBERES (Centre d'Investigació en Xarxa de Malalties Respiratòries). La definició diu així:





"La condició postcovid-19 es produeix en individus amb un historial d'infecció, confirmada o probable, amb el SARS-CoV-2, normalment tres mesos després de l'inici de la covid i amb símptomes que es mantenen almenys durant dos mesos i no poden ser explicats per diagnòstics alternatius."





Els símptomes habituals, afegeixen, inclouen fatiga, manca d'aire i disfuncions cognitives, juntament amb altres, i generalment tenen un impacte negatiu en la vida diària del pacient. Poden aparèixer després d'una recuperació aparent o mantenir-se des de l'inici de la malaltia i poden fluctuar al llarg del temps.





Un dels problemes de la covid persistent, és que no es coneix el mecanisme que la produeix, però un pas important ha estat la definició adoptada per l'OMS, perquè ara ja se sap que es parla del mateix sense barrejar persones amb seqüeles de covid greu i persones amb covid persistent.





Hi ha quatre tipus diferents de pacients amb covid persistent: Els que tenen fatiga per sobreesforç, els que tenen més afectació de capacitats neurocognitives, els que tenen símptomes mixtos i els que sobretot tenen febre, dolors articulars i diarrees, els quals triguen més a millorar.





La gravetat de la infecció, però, no és un indicador de si apareixerà covid persistent, encara que en aquests moments el 80% són dones i l'edat mitjana està entre els 40 i els 50 anys.





PÈRDUA PERSISTENT D'OLFACTE I MENOR RISC EN VACUNATS





Segons el Ministeri de Sanitat, a l'estat espanyol aproximadament una de cada cinc persones amb covid tenen algun símptoma a les cinc setmanes de la infecció i una de cada 10 els mostren al cap de 12 setmanes. Per tant, el 10% dels contagiats tenen covid persistent.







Un dels símptomes de la covid és la pèrdua d'olfacte o de gust, cosa que amb la variant òmicron passa menys sovint.









L'estudi assenyala que un any i mig després de recuperar-se de la covid-19, el 65% dels que havien passat la malaltia encara tenien problemes d'olfacte.





Tot i així, les vacunes redueixen el risc de tenir covid persistent, segon una recerca de la Universitat Bar-Ilan d'Israel.









INFANTS I ADOLESCENTS





La covid persistent, ara per ara no té tractament i a part de donar fàrmacs per combatre els símptomes concrets de cada persona es fa rehabilitació respiratòria, motora o neurocognitiva.





En el cas dels infants i adolescents, s'apliquen tractaments semblants, com ara antimigranyosos si hi ha cefalees, aiuxí com també rehabilitació física o neurocognitiva i, si és necessari, suport psicològic







Els símptomes de covid persistent en infants i adolescents, són similars als que tenen els adults, i normalment, també són nens que han passat una infecció per coronavirus lleu i no haurien de tenir seqüeles a llarg termini.