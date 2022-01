L'acusació popular del cas Mercuri demana investigar més presumptes contractes a dit

En un comunicat aquest divendres, han explicat que la quantificació econòmica d'aquestes "contractacions indiciàriament irregulars és primordial" per tipificar els fets i formular el corresponent escrit d'acusació, atès que un dels delictes de què estan acusats l'exalcalde de Sabadell, Manuel Bustos, y su hermano, Paco Bustos, es por presunta malversación de caudales público s .





Han manifestat que la instrucció de la peça 31 està finalitzada , i que la Fiscalia ja va explicar al seu escrit d'acusació els presumptes fets delictius i va sol·licitar per a l'exalcalde 3 anys i 7 mesos d'inhabilitació i multa de 200.000 euros per presumpte trànsit d'influències, i 5 anys de presó, 5 d'inhabilitació i multa de 5.500 euros per presumpta falsedat documental, prevaricació i malversació de cabals públics.





També va demanar 12 anys d'inhabilitació per presumpta prevaricació administrativa per a l'exgerent del Consorci de Residus, Turisme i Ocupació del Vallès Occidental (Barcelona), Francisco Fernández .





Així mateix, la Fiscalia també va sol·licitar per a Paco Bustos la pena de 5 anys de presó, 5 d'inhabilitació i multa de 5.500 euros per presumpta falsedat documental, prevaricació i malversació de cabals públics.





Fonts de la Plataforma SBDLC han explicat aquest divendres a Europa Press que abans de formular l'acusació, "s'han de saber quants diners s'han malversat" , i per això prefereixen aclarir les quantitats presumptament malversades abans de presentar el seu escrit d'acusació.