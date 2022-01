Un home dona positiu en covid durant 232 dies

"Dels 38 casos que rastregem, dos homes i una dona van ser atípics en el sentit que el virus es va detectar contínuament al seu organisme durant més de 70 dies", explica Marielton dos Passos Cunha , primer autor de l'article, que s'ha publicat a la revista científica 'Frontiers of Medicine'.





Aquesta no és la primera evidència que el virus pot romandre actiu durant més temps de lesperat fins i tot en pacients amb símptomes lleus. A principis del 2021, altres investigadors brasilers van informar de casos similars.





Van analitzar 29 mostres de secreció nasofaríngia de pacients que van donar positiu a la prova de COVID-19 al desè dia de l'aparició dels símptomes i les van inocular en cèl·lules cultivades al laboratori. En el 25% dels casos, els virus presents a les mostres eren capaços d'infectar les cèl·lules i replicar-se in vitro . Per tant, en teoria, altres persones podrien infectar-se si entressin en contacte amb les gotetes de saliva expulsades pel 25% d'aquests pacients en el moment de la recollida del material.





El risc sembla encara més gran per a les persones amb sistemes immunitaris compromesos . En un article publicat el juny del 2021, aquests mateixos investigadors van descriure un cas d'infecció que va durar almenys 218 dies. El pacient s'havia sotmès a un tractament agressiu contra el càncer abans de contraure la COVID-19 .





A més, un article publicat a la revista New England Journal of Medicine a principis de desembre del 2020 informava del cas d' un home immunodeprimit de 45 anys amb un trastorn sanguini autoimmune en què el virus es va continuar replicant durant 143 dies . I un article publicat a 'Cell' a finals de desembre esbossava el cas d' una pacient amb leucèmia en què el virus va continuar replicant-se durant almenys 70 dies , encara que no presentava símptomes de COVID-19.





En aquest nou estudi, la diferència entre dones i hòmens quant a la durada de l'activitat viral no va ser significativa (amb una mitjana de 22 dies i 33 dies respectivament). Pel que fa als tres casos atípics, el virus va romandre detectable durant 71 dies a la dona i 81 dies en un dels dos homes . Cap d'ells presentava comorbiditats i tots tenien símptomes lleus de COVID-19 .





L'altre home va continuar donant positiu per al coronavirus durant 232 dies (d'abril a novembre de 2020), i després va donar negatiu tres vegades per PCR. Té VIH, el virus que causa la sida, des del 2018 , però no té càrrega viral detectable gràcies a la teràpia antiretroviral.





"El fet que sigui seropositiu per al VIH no vol dir que sigui més susceptible a altres infeccions, ja que s'ha sotmès a la teràpia des que va ser diagnosticat. La seva capacitat de resposta a una infecció per un altre agent és comparable a la de qualsevol altre individu, i de fet va respondre al coronavirus quan es va infectar. No està immunodeprimit, com els pacients de càncer, les persones amb malalties autoimmunes o els trasplantats, per exemple" , explica Paola Minoprio , una de les líders del treball.





Segons els investigadors, la seva condició de seropositiu no explica la llarga durada de la seva infecció per coronavirus . Caldria comparar molts pacients infectats simultàniament pel VIH i el SARS-CoV-2 amb un grup de control adequat per veure si algun tret genètic o immunitari de l'hoste podria estar associat a una excreció viral tan perllongada.





El pacient es va sotmetre a proves setmanals que van detectar la persistència de la infecció, i es van seqüenciar periòdicament mostres del virus per demostrar que no era un cas de reinfecció i que el virus no només seguia replicant-se, sinó que estava mutant .





Es van traçar les estratègies utilitzades pel virus per escapar-se del sistema immunitari durant la infecció, mostrant que la càrrega viral disminuïa quan hi havia més anticossos neutralitzants, i que el virus era capaç de burlar les defenses de l'organisme per tornar a acumular la càrrega. El cicle es repetia, forçant la producció de més anticossos fins que la càrrega viral tornava a reduir-se.





"És important observar pacients com aquest perquè podem aprendre més sobre com muta el virus i quines mutacions poden donar lloc a variants preocupants" , apunta Cunha .





El pacient de l'estudi estava infectat pel llinatge B.1.1.28 , també anomenat P1, que va entrar al Brasil a principis de 2020. Els investigadors no van detectar mutacions al virus aïllat del pacient que poguessin justificar la seva classificació com a més transmissible o més resistent al sistema immunitari.