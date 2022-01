Un mosso fora de servei redueix un lladre armat que intentava robar en un supermercat

La càmera del supermercat va gravar el mosso reduint el lladre / @CP







Un home intentava robar en un supermercat amenaçant un treballador amb un ganivet al carrer Torrent de Mataró quan va entrar un client a l'establiment i es va adonar del que passava. Es tractava d'un agent dels Mossos d'Esquadra fora de servei.





En veure que hi havia una persona al costat del noi de la línia de caixa i que aquest estava molt espantat i nerviós, va sospitar i va preguntar al dependent si tot anava bé, però va respondre l'altra persona, dient que no passava res.





Va ser llavors quan el mosso es va acostar i va veure que l'home sospitós manipulava el caixetí dels diners. El mosso va fer una maniobra per immobilitzar-lo i el va empènyer fins a terra. Un cop allà, va veure que l'home portava un feix de bitllets en una mà i un ganivet a l'altra.







Les càmeres de seguretat del local ho van enregistrar tot. Ara el cos policial ha difós les imatges per mostrar la bona actuació de l'agent.





L'agent va dir que era policia i va demanar ajuda a un ciutadà per saber si hi havia algú ferit al local i demanar reforços policials. Un cop va arribar la patrulla, van detenir el presumpte lladre per un delicte de robatori amb violència i intimidació.





El detingut és un home de 47 anys amb antecedents per delictes similars. Dimarts va passar a disposició judicial i ha entrat a la presó.