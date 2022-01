Empar Moliner guanya el premi Ramon Llull amb "Benvolguda", una obra sobre les crisis matrimonials

Empar Moliner, premi Ramon Llull amb "Benvolguda" / @CP







El 42è Premi de les Lletres Catalanes Ramon Llull ja té guanyadora. És l'escriptora i periodista Empar Moliner, per la seva novel·la "Benvolguda". Una obra que aborda el pas del temps i la vulnerabilitat de l'amor matrimonial, entre altres qüestions, i que es publicarà el 9 de març.





Moliner s'ha afegit, així, a la llista de guardonats amb aquest premi que atorga l'Editorial Planeta i que està dotat amb 60.000 euros.





A "Benvolguda", l'escriptora explica la història de la Remei Duran, una dibuixant de prestigi que es considera una atractiva senyora de cinquanta i pocs anys, esposa i mare que, una tarda, asseguda al seient del darrere del cotxe familiar, veu clar que el seu jove marit, violinista titular en una orquestra, s'enamorarà de la violinista suplent. Ells dos encara no ho saben, però ella sí.





A partir d'aquesta certesa demolidora, la protagonista de la novel·la, una dona decidida acostumada a lluitar per la supervivència, s'adonarà del que és envellir. De cop, assumirà la vulnerabilitat de l'amor matrimonial, la drogodependència de la maternitat i la caducitat de la vida artística.





PREMI JOSEP PLA I MERCÈ RODOREDA





Empar Moliner (Santa Eulàlia de Ronçana, 1966) es va donar a conèixer amb el recull de relats "L'ensenyador de pisos que odiava els mims", al qual va seguir la novel·la "Feli, esthéticienne", que va ser Premi Josep Pla l'any 2000.





Posteriorment va publicar els volums de relats "T'estimo si he begut" (Premi Lletra d'Or 2005), portada al teatre amb èxit per David Selvas, i "No hi ha terceres persones", i els reculls d'articles "Busco senyor per a amistat i el que sorgeixi" i "¿Desitja guardar els canvis?".





El 2012, Moliner va publicar la novel·la "La col·laboradora", seguida de "Contes infantils contra tot pronòstic", i el 2015 va obtenir el Premi Mercè Rodoreda amb "Tot això ho faig perquè tinc molta por".





L'any passat va treure el llibre de contes "És que abans no érem així" (Columna) i col·labora habitualment en diferents mitjans de comunicació com TV3 i Catalunya Ràdio.