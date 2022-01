Detingut un home i la seva actual parella per disparar amb un rifle al cotxe de la seva exdona a Navarra / @EP







La Policia Foral ha detingut un home de 40 anys a qui s'acusa de disparar al cotxe de la seva exdona quan circulava per la carretera N-121-A , a l'altura de Sumbilla , Navarra, suposadament amb un rifle per al qual té llicència . A més ha estat de tinguda l'actual parella de l'arrestat ja que els investigadors creuen que tenien un pla per matar la víctima.





La bala, ha informat la Policia Foral, va impactar en el marc de la porta del cotxe, a poca distància del cap de la dona, que per fortuna va sortir il·lesa. L'home, natural d'Etxalar, està detingut als calabossos de la comissaria de Pamplona i previsiblement passarà a disposició judicial aquest divendres.





LA DONA ES TROBA EN TRÀMITS DE SEPARACIÓ AMB EL DETINGUT





Se li podria imputar un delicte d'assassinat en grau de temptativa . Els fets van tenir lloc en dies passats quan la dona va rebre l'alerta de diversos companys de treball sobre l'estat de la seva carrosseria i va presentar una denúncia a la comissaria de la Policia Foral a Elizondo.





La dona es troba en tràmits de separació amb l?arrestat. La policia foral ha portat a terme l'anàlisi balística del projectil suposadament disparada pel sospitós, segons han informat fonts de la investigació.