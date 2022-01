Illa afirma que la millor defensa del català és "desvincular-ho" de la política

Salvador Illa @ep





El primer secretari del PSC, Salvador Illa , ha afirmat aquest dissabte que “la millor defensa del català és desvincular-lo de qualsevol oferta política”, i ha traslladat el compromís explícit de la seva formació amb la llengua i la cultura.





Ho ha dit per clausurar les 'Jornades per Renovar el Consens Lingüístic a Catalunya' organitzades per la Fundació Rafael Campans --entitat del PSC--, on hi han assistit el ministre de Cultura i Esport, Miquel Iceta, i l'expresident de la Generalitat, José Montilla.





Ha considerat que un consens sobre el català “és un tema molt complex però clau i

essencial" , per això ha demanat diàleg i ha agraït especialment que l'exconsellera d'Eduació, Irene Rigau, i el president de Societat Civil Catalana (SCC), Fernando Sánchez Costa, hagin intervingut en una mateixa taula rodona de la jornada.





El líder socialista ha assenyalat que “ cal deixar la pedagogia per als pedagogs i les escoles per als mestres ”, i que, al seu parer, hagués estat preferible que no s'impliqués als tribunals, però ha demanat que es respectin les sentències.





Alhora, ha valorat positivament el funcionament del sistema perquè "a Catalunya, tots els que han passat pel sistema educatiu han acabat dominant el català i el castellà" i, segons ell, el coneixement del primer ha augmentat en els darrers 40 anys .