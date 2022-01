Europa haurà de reduir el consum de gas si Rússia decideix tallar el subministrament

Gasoducte Nord Stream 2 a Alemanya - Stefan Sauer/dpa





En el pols que Rússia ha llançat a Occident i que ha enxampat al foc creuat amb els Estats Units Europa, el principal temor a moltes capitals europees, principalment a l'Est del continent, és que Moscou opti en algun moment per jugar una de les seves millors cartes: tallar el subministrament del gas a Europa. Si això passés i es prolongués en el temps, caldria reduir la demanda al continent per poder satisfer-la.





Aquesta és la principal conclusió de l'anàlisi realitzada per Ben McWilliams, Giovanni Sgaravatti, Simone Tagliapietra i Georg Zachman, experts del 'think-tank' Bruegel, especialitzat en temes econòmics, i que s'han preguntat si arribat el cas “pot Europa sobreviure sense patiment sense gas rus".





Actualment, i malgrat els esforços per reduir la dependència de Rússia, el gas que exporta aquest país representa el 40% del consum a la UE. A priori, i sobre el paper, tenint en compte les reserves actuals de gas al continent, si Rússia tallés l'aixeta la UE segurament podria capejar el temporal fins a l'estiu.





PORTAR EL GAS DE L'OEST A L'EST





Per això, caldria transportar el gas des dels països menys dependents de Rússia, com és el cas per exemple d'Espanya, els que més depenen i que es veurien més afectats. La Península Ibèrica és un important punt d'importació de gas natural liquat (GNL) amb capacitat per importar 40 TWh al mes, però que només consumeix 30 TWh.





" El desafiament és transportar l'excés de gas a la resta d'Europa, atès que els gasoductes existents permeten una transferència màxima de 5 TWh al mes ", subratllen els experts, sense comptar a més amb les diferents característiques que té el gas segons els països.





A més, el sistema als països d'Europa central i oriental "està dissenyat per portar les importacions des de l'est als consumidors finals", per això encara que hi ha hagut inversions per reforçar les "capacitats de flux reversible" cal esperar que es produirien "colls d'ampolla" a l'enviament del gas des de l'oest a l'est del continent.





I el que és més important, prevenen els experts, “el que és tècnicament possible podria no ser-ho políticament”. Encara que existís la capacitat tècnica per evitar el desproveïment a tot Europa, "hi ha el risc que països amb millor subministrament puguin no voler compartir els seus recursos de gas amb països en pitjor situació", risc que es veuria agreujat per la impossibilitat de predir per quant temps es prolongaria el tall rus.





Una altra opció també seria incrementar les importacions de GNL des de Noruega i el nord d'Àfrica. Les infraestructures permetrien un augment de 17 TWh per setmana, davant dels 18 TWh a la setmana que s'importen de Rússia, si bé Noruega ja ha dit que ja exporta a la UE tot el que pot.





RISC QUE EL TALL ES PROLONGUEIX





Però en realitat el gran desafiament, subratllen els experts de Bruegel, és que el tall de subministrament no sigui una cosa temporal i es prolongui durant anys. "El 2021, les exportacions de gas natural per part de Rússia a la UE van ascendir a 1.550 TWh per gasoductes i uns 120 TWh via GNL, cosa que significa que caldria reemplaçar uns 1.700 TWh si Rússia aturés completament les seves exportacions a Europa", subratllen.





També aquí hi ha un cert marge quant a produir més gas a nivell europeu --principalment el jaciment holandès de Groningen-- així com a importar més GNL, ja que hi ha capacitat per a uns 1.900 TWh i el 2021 la UE va importar 730 TWh. A nivell de gasoductes, el 2021 no es van fer servir capacitats d'importació per 200 TWh de Noruega, 400 TWh del nord d'Àfrica i 50 TWh d'Azerbaidjan, cosa que suma 650 TWh.





És a dir, expliquen els experts, la UE tindria una capacitat d'importació sense aprofitar de 1.800 TWh d'altres subministradors alternatius el que "en teoria podria reemplaçar completament Rússia" , que va exportar als europeus 1.700 TWh el 2021. No obstant això, utilitzar tota la capacitat d'importació "no seria realista", adverteixen.





AUGMENTAR LA IMPORTACIÓ TÉ LÍMITS





En primer lloc, la capacitat de producció i de liqüefacció és limitada. En el cas del GNL, actualment la capacitat s'usa al màxim igual que els vaixells per transportar el gas, per la qual cosa no sembla factible que es pugui afegir nou volum al mercat mundial properament.





També cal tenir en compte qüestions econòmiques i legals de redirigir els fluxos de GNL, ja que una part d'aquests nous fluxos procediran dels que tenen actualment amb destinació Àsia i les Amèriques. Els productors de GNL podrien no voler comprometre els seus contractes a llarg termini amb els compradors asiàtics i americans per fer un cable temporalment a la UE.





Un altre punt clau és la previsible pujada dels preus davant de l'augment de la demanda en un mercat tan limitat com el del GNL. " Això suposaria un fort cop l'economia europea, que ja pateix els alts preus de l'energia ", incideixen els experts.





A més, la infraestructura d'importació i el mercat del gas de la UE no estan dissenyats per subministrar a tots els països d'Europa Central i Oriental des de l'oest, per la qual cosa encara que fos possible "es faria a un cost alt", afegeixen.





REDUIR LA DEMANDA





Així doncs, si amb augmentar el subministrament no n'hi haurà prou, caldrà reduir la demanda d'alguna forma, defensen els experts de Bruegel, que consideren que hi ha marge per reduir-los en els tres usos principals: calefacció, processos industrials i per produir electricitat.





El 2021, a la UE es van usar uns 900 TWh de gas natural per produir electricitat. A curt termini, es podria optar perquè algunes plantes que funcionin amb gas ho facin amb combustible. Això suposaria que si el 10% de les centrals de gas es poguessin passar al combustible, la demanda es reduiria en 90 TWh.





A més, altres centrals de gas podrien ser reemplaçades per un altre tipus de plantes, tenint en compte que per cada TWh no produït per gas s'estalvien 2 TWh. Això podria passar per revertir la reducció en la producció per carbó per 100 TWh aconseguida des del 2019, sempre que aquestes centrals encara segueixin dempeus, de manera que s'aconseguiria estalviar 200 TWh més.





Els experts també apunten a duplicar la producció mitjançant energia solar --de 15 a 30 TWh--, estalviant 30 TWh més, i si Alemanya accedís a no tancar les seves centrals nuclears operatives a finals del 2021 es podrien estalviar 120 TWh més. Però encara amb tot, en algunes regions no hi hauria alternativa al gas.





Al sector industrial, l'única opció a curt termini passa per reduir la demanda, cosa que ja han fet alguns grans fabricants a causa dels alts preus de l'energia.





Aquí, els experts adverteixen que caldrien "plans d'emergència que podrien incloure obligar les indústries que no siguin crítiques a tancar en un escenari d'emergència" . A més, es podria obligar a reduir al mateix temps la calefacció a edificis comercials i d'oficines així com als habitatges.





Pel que fa al sector serveis i el residencial, la clau està en l'eficiència energètica, però això requereixen inversions i intervencions físiques els resultats dels quals trigarien temps a brindar una contribució significativa en la reducció de la demanda de gas. L'estalvi dels consumidors també podria aportar el petit granet de sorra, que els experts xifren en 30 TWh, cosa que es podria aconseguir amb incentius governamentals.





Així doncs, si el tall de subministrament es prolonga en el temps, la UE es veurà abocada a adoptar mesures relatives a la demanda que seran “doloroses” per a alguns països o grups. "Això generarà dubtes sobre com compartir de manera justa la càrrega i caldrà prendre decisions difícils i costoses per gestionar la situació de manera ordenada", prevenen.