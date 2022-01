Qui presentarà la gala dels Premis Goya 2022?

La gala comptarà amb diversos presentadors / @CP







La 36 edició dels Premis Goya, que se celebrarà a València el proper 12 de febrer , apostarà per un “nou model” de gala que “superarà el concepte del presentador únic o la parella” i comptarà amb diversos presentadors. Així ho va avançar el president de l'Acadèmia de les Arts i les Ciències Cinematogràfiques d'Espanya, Mariano Barroso, a la presentació de la nova edició.





La gala comptarà amb públic al Palau de les Arts de València , a diferència de la gala de l'any passat, i tindrà una presentació coral, amb un grup variat de presentadors i presentadores, probablement coneguts actors i actrius, fins i tot directors i directores. Tot i saber ja la llista dels nominats als Premis Goya 2022 , no ha transcendit el nom de cap presentador , però en aquesta llista no es trobarà l'actor José Sacristán , a qui hem vist protagonitzar un anunci de televisió, dirigit pel cineasta Dani de la Torre , en què es dedica a vendre a domicili el cinema espanyol i la gala dels Premis Goya. I és que José Sacristán rebrà el Goya d'Honor a la gala d'aquest any.





UN CASTELL DE FOC PER ALS GOIA "MÉS VALENCIANS"





Aprofitant la celebració de la gala dels Premis Goya a la capital del Túria, l'esdeveniment tindrà un típic sabor valencià. Així, l'Ajuntament de València ha contractat una empresa pirotècnica perquè llanci un castell de focs artificials el mateix dia de la cerimònia a les 22.00 hores, just abans de l'inici de la gala.





L'empresa pirotècnica Ricardo Caballer realitzarà un muntatge piromusical que, sota el nom 'Sol luna', comptarà també "amb una espectacular ocupació lumínica aèria i segell d'autor", com es recull a l'expedient de contractació d'aquest projecte. El muntatge de la pólvora es col·locarà en una esplanada propera al Palau de les Arts.