El cafè està en risc de desaparèixer pel canvi climàtic

Males notícies per als amants del cafè : el canvi climàtic farà que sigui molt més difícil cultivar cafè aràbica en els propers anys, segons un estudi publicat aquest dimecres a la revista científica Plos One. L'estudi va examinar com canviaran les condicions de cultiu del cafè 2050 segons les projeccions de diversos models climàtics globals. Els resultats mostren que les plantes de cafè seran "dràsticament" menys adequades per al cultiu a les regions productores de cafè actuals per 2050 a causa dels impactes del canvi climàtic.





El cafè aràbica, que utilitzen Starbucks i altres importants venedors de cafè, és un cultiu primmirat que requereix condicions específiques per florir. Actualment, les àrees més adequades per al cultiu del cafè es troben a Amèrica Central i del Sud, particularment al Brasil, així com a Àfrica Central i Occidental i parts del Sud i Sud-est d'Àsia, segons l'estudi de la Universitat de Ciències Aplicades de Zuric a Suïssa.



Durant els propers 28 anys, els impactes projectats del canvi climàtic en aquestes àrees les faran molt menys amigables per als cultius de cafè, segons l'informe. " Els principals països productors de cafè investigats (Brasil, Vietnam, Indonèsia, Colòmbia) estan greument afectats pel canvi climàtic amb una forta disminució de les àrees aptes... i un augment de les àrees no aptes per al 2050", s'explica a estudi, que assenyala que les temperatures més altes dificulten el cultiu del cafè.





L'estudi també va analitzar com el canvi climàtic afectarà les condicions de creixement dels anacards i els alvocats. Per a aquests productes, l'augment de les temperatures podria crear nous entorns de cultiu viables a algunes àrees, segons l'informe. El cafè, però, "va demostrar ser el més vulnerable, amb impactes climàtics negatius que dominen a totes les principals regions productores", es pot llegir a l'informe.







Els autors van concloure que per als tres cultius, "l'adaptació al canvi climàtic serà necessària a la majoria de les principals regions productores" . Això podria incloure cultivar varietats que millor s'adaptin a les noves condicions. I en el cas del cafè, també podria significar canviar arbres Robusta, que són més resistents però produeixen grans que generalment es consideren de menor qualitat que els grans d'Aràbiga.





" En el pitjor dels casos, també podria significar que els agricultors haurien de canviar a un cultiu diferent ", afirma un dels autors de l'estudi a CNN Business, i afegeix que és "difícil dir en quin moment i on passarà això".





Algunes empreses ja estan preparant-se per a les condicions canviants. Starbucks, per exemple, està distribuint varietats de cafè resistents al clima als agricultors i està treballant per protegir els boscos en risc en àrees importants de cultiu de cafè, entre d'altres iniciatives.





ES DISPAREN ELS PREUS DEL CAFÈ

Els preus del cafè ja s'han disparat pel mal temps. La severa sequera i les gelades inusuals al Brasil, el proveïdor mundial més gran de grans de cafè, han fet pujar els futurs del cafè.





Els preus al detall del cafè nord - americà van créixer un 6,3 % l' any passat . Les principals companyies de cafè, inclosa Starbucks, compren cafè amb molta anticipació a preus fixos. Però eventualment, els augments de preus afectaran els consumidors. Una oferta més estricta només exacerbarà la situació.





El cafè només és una categoria d'aliments afectats pel clima extrem. Les sequeres, les tempestes i les gelades, abans rares o desconegudes en algunes àrees, s'estan convertint en la norma a les regions agrícoles de tot el món, cosa que dificulta que els agricultors planifiquin amb anticipació, causant estralls en el subministrament d'aliments i elevant els preus.