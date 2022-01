Valentino aposta per la diversitat a la passarel·la de París

Models de totes les talles i edats presenten la nova collecció a la passarella de París







Cada vegada més, les grans marques de l'Alta Costura aposten per tenir a les seves desfilades models de totes les talles i de totes les edats. Així, a poc a poc la diversitat va arribant a les passarel·les, com és el cas de Valentino, que acaba de presentar la seva nova col·lecció, a la passarel·la de París.





Després de moltes crítiques i protestes des de dins i fora del sector, l'alta costura baixa a la realitat i comença a ensenyar cabells blancs, arrugues, diferents colors de pell, així com diferents talles.





VALENTINO TRENCA ESTEREOTIPS DE LA MÀ DE PIERPAOLO PICCIOLI





La firma Valentino aposta per una col·lecció inclusiva en la seva última presentació a la passarel·la de París, de la mà de Pierpaolo Piccioli , un creador a qui no li agrada seguir patrons. Per començar, és fidel a la seva musa, Mariacarla Boscono , una supermodel de 41 anys. Alguns més, 57, llueix la francesa Marie Sophie Wilson , també imponent sobre la pista.





FORMES VOLUPTUOSES, DIVERSITAT DE RACES I MORFOLOGIES





No hi ha límits d'edat, ni fronteres entre allò femení i masculí a la passarel·la de París on també s'exhibeixen formes més voluptuoses que de costum, diversitat de races i morfologies.





Sembla que els grans de la moda s'han fet ressò de les nombroses crítiques o simplement, potser, és que necessiten ampliar clientela. El cas és que estan disposats que tots càpiguen en els seus dissenys, o, almenys, que somiïn amb fer-ho, perquè els preus segueixen sent desorbitats.