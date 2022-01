Un pont s'enfonsa a Pittsburgh moments abans que Biden hi vagi a parlar d'infraestructures

Un pont s'enfonsa a Pittsburgh hores abans que Biden hi vagi a parlar d'infraestructures / @CP







Eren vora les 7 del matí i quedaven poques hores perquè Joe Biden arribés a Pittsburgh, a l'estat de Pennsilvània, on aquest divendres hi tenia planificada una visita per parlar de les infraestructures del país, quan un pont de la ciutat s'ha enfonsat i ha deixat vehicles atrapats i 10 persones ferides.





El cap dels Bombers de Pittsburgh, Darryl Jones, ha explicat als mitjans que tres de les deu persones ferides han estat traslladades a l'hospital, però cap amb lesions que posin en perill la seva vida.





L'alcalde de la ciutat, Ed Gainey, ha confirmat que s'ha produït una fuita de gas a causa de l'enfonsament, però ràpidament s'ha solucionat i s'ha confirmat que ja no era perillós passar-hi.





Inicialment s'havien evacuat les cases properes, però se'ls ha permès tornar aviat.





La televisió local KDKA-TV ha indicat que en el moment de l'incident, en un punt anomenat Point Breeze, al pont hi havia almenys cinc vehicles i, l'Autoritat Portuària de Pittsburgh ha informat que un dels seus autobusos articulats, de 18 metres de longitud, ha quedat atrapat en una de les lloses en què ha quedat partit el viaducte.





Un portaveu d'aquesta agència ha confirmat que el conductor i dos passatgers del vehicle han pogut sortir-ne sense patir ferides i, per ajudar en el rescat dels altres passatgers, bombers i voluntaris han fet un ràpel i una cadena humana.





UN PONT "EN MALES CONDICIONS"





La causa de l'enfonsament del pont ja s'està investigant i la Junta Nacional de Seguretat del Transport ha anunciat que hi ha enviat un equip.





L'alcalde ha explicat que el pont, que es va construir l'any 1970, es va inspeccionar per últim cop al setembre del 2021. No està clar, però, si llavors es va informar d'algun problema.





S'estima que el pont transporta uns 14.500 vehicles al dia, i hi ha constància que a l'Inventari Nacional de Ponts del Departament de Transport dels Estats Units va alertar que es trobava "en males condicions" el 2011.





BIDEN PREN NOTA PER GUANYAR ADEPTES





Joe Biden viatjava a Pittsburgh per parlar d'infraestructures i des de la secretaria de premsa de la Casa Blanca s'ha informat que continuaria amb el viatge previst. Alguns usuaris, però, han aprofitat la coincidència per fer-ne mofa.





Pittsburgh és una gran ciutat, en un estat important i en un moment en què fins i tot alguns demòcrates s'han queixat que Biden no fa prou per promocionar els èxits de la seva administració, la visita a Pennsilvània també marca el retorn a un camp de batalla clau de cara a la campanya per al Senat.





El mateix Biden ha dit que planeja viatjar més pel país aquest any i aquesta visita té l'objectiu d'exposar la seva disposició a la reconstrucció de carreteres, ponts, ports i aeroports, que ja han quedat envellits.