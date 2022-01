Alerten sobre l'aparició de NeoCov, un nou coronavirus que podria ser més letal i transmissible

Coronavirus @unsplash





S'ha descobert un nou virus letal anomenat NeoCoV , i pot ser més transmissible i letal, segons un nou estudi realitzat per científics xinesos de Wuhan. Encara no ha fet el salt als humans.





Segons l'estudi, que es troba en preimpressió i, per tant, encara no ha estat revisat per parells, la variant NeoCoV és un tipus de coronavirus descobert originalment a Sud-àfrica . No obstant, no és del tot nou. Segons els investigadors, la variant NeoCoV està relacionada amb el virus MERS-CoV , també conegut com a Síndrome Respiratòria de l'Orient Mitjà ( MERS ), que va provocar un gran brot a diversos països de l'Orient Mitjà.





En aquest moment, només se sap que NeoCoV es propaga entre els ratpenats, però ¿es pot transmetre als humans? Segons els investigadors de Wuhan, la resposta és sí, i només està una mutació de tornar-se perillosa per a la vida humana.





A més, segons l'estudi, els anticossos dirigits tant al SARS-CoV-2, que causa el COVID-19, com al MERS-CoV, no són eficaços el NeoCoV.





Tot i això, l'Organització Mundial de la Salut (OMS) va advertir contra treure aquestes conclusions abans que es puguin realitzar més estudis. "Si el virus detectat a l'estudi representarà un risc per als humans caldrà continuar estudiant", va dir l'organització a l'agència de notícies russa TASS , i va afegir que "treballa en estreta col·laboració" amb l'Organització Mundial de Sanitat Animal (OIE) , l'Organització per a l'Agricultura i l'Alimentació. (FAO) i el Programa de les Nacions Unides per al Medi Ambient (PNUMA) per tal de "monitorejar i respondre a l'amenaça de virus zoonòtics emergents".