Primer cap de setmana sense certificat covid, ni restriccions en reunions i aforaments

Des d'aquest divendres s'han eliminat les grans restriccions, excepte l'oci nocturn i la mascareta / @CP







Les principals restriccions imposades per contenir la sisena onada de la covid han desaparegut a partir d'aquest divendres, amb l'excepció del tancament de l'oci nocturn i l'ús obligatori de la mascareta.





Bars, restaurants i gimnasos ja no demanen el certificat covid per accedir-hi. Una mesura que ha estat en vigor vuit setmanes, des del 3 de desembre. A partir d'ara només s'haurà d'ensenyar a l'hora de viatjar.





No obstant, però, el certificat covid tampoc no es demanarà per entrar als locals d'oci nocturn quan tornin a obrir. Així ho ha defensat, almenys, el conseller de Salut, Josep Maria Argimon, en una entrevista a l'Agència Catalana de Notícies.









L'OCI NOCTURN PODRIA REOBRIR L'11 DE FEBRER





Pel que fa a la data de reobertura de l'oci nocturn, tot sembla indicar que serà d'aquí uns dies, concretament el divendres 11 de febrer, que s'hauria posat sobre la taula en la reunió entre el govern i el sector mantinguda aquest dimarts.





Argimon ha confirmat que "va sortir aquesta data" i ha defensat: "Penso que en aquests moments, sempre amb aquest equilibri inestable en què estem, hem d'anar obrint tots els entorns."





El conseller, que ha admès que l'oci nocturn "és un sector que ha estat molt castigat" per la pandèmia, ha volgut remarcar que la decisió no l'adoptarà Salut, sinó la Comissió delegada en matèria de covid-19.





SENSE LÍMITS DE REUNIÓ NI D'AFORAMENT





A partir d'ara ja no hi ha límit al dret de reunió, que fins ara era d'un màxim de 10 persones, tot i que es demana evitar les aglomeracions.





Tampoc hi ha aforaments reduïts a l'hostaleria i la restauració, obligats fins ara a estar a un màxim del 50% a l'interior i el límit de 10 comensals per taula passa a ser una recomanació, mentre les taules han de continuar estant a 1,5 metres de distància.





La cultura i els comerços poden dir adeu a la limitació del 70%, així com les cerimònies religioses i civils, sales de jocs i parcs d'atraccions i els horaris de tancament tornaran a ser els que es regulen per llicència d'activitat.





El teletreball continua sent una recomanació sempre que la naturalesa de la feina ho permeti i, en el cas de l'esport, tot i que el Ministeri de Sanitat ha recomanat el 75% de la capacitat als camps de futbol durant el mes de febrer, Salut no ho considera necessari i preveu el 100% de l'aforament tant en els estadis com en els pavellons.





En competicions esportives amb més de 10.000 assistents, cal que hi hagi sectors diferenciats amb capacitat de 10.000 persones cadascun en espais a l'aire lliure i de 5.000 si és en interiors, amb fluxos de circulació.





Respecte a l'oci nocturn, discoteques, sales de concerts, de ball, bars musicals i karaokes continuaran tancats, com a mínim, una setmana més. De manera que, tenint en compte aquest tancament, el transport públic continuarà funcionant fins a les dues de la matinada aquest cap de setmana, tant divendres com dissabte.





Pel que fa la mascareta, la normativa d'ús no depèn de la Generalitat, sinó del govern espanyol i, per ara, es manté l'ordre vigent des d'abans de Nadal que obliga a portar-ne també al carrer.





ESCENARI SEMBLANT AL DE L'OCTUBRE, PERÒ NO EN TOT





La Generalitat ha decidit eliminar la immensa majoria de les restriccions quan la sisena onada es desaccelera, amb unes xifres de contagis encara molt elevades, que no creixen però que costen de fer baixar.





La supressió de les restriccions suposa tornar a un escenari semblant al de mitjans d'octubre, però amb diferències.





Una diferència respecte de la situació actual és que les discoteques estaven obertes, tot i que amb una limitació del 70% de l'aforament, que també es va aplicar als festivals i altres activitats musicals en interiors, amb el públic dret.





I una altra és la situació als hospitals. Quan es va decidir aixecar les restriccions a l'octubre, hi havia menys de 100 malalts de covid a les UCI, la xifra més baixa en més d'un any, i 345 hospitalitzats.





Ara, segons les dades d'aquest dijous, els ingressats a les UCI són 468 i a planta hi ha 2.928 hospitalitzats. És a dir, s'han multiplicat per cinc i per vuit els malalts crítics i els ingressats. És el resultat de la sisena onada i l'òmicron, una variant que s'ha traduït en rècords de contagis perquè és més transmissible, tot i que no ha provocat efectes més greus.