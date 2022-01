Arriba fins a Noruega el missatge en una ampolla d'una nena escocesa de l'any 1996 / @CP







No era un missatge de socors sino, més aviat un petit diari personal en forma de carta, però el missatge de la Joanna Buchan, que tenia 8 anys el 1996, també sortia d'una illa al mig del mar. Ara, el seu "message in a bottle" ha arribat a bon port després de 25 anys i un viatge de 1.287 quilòmetres.





La Joanna va llançar una ampolla des d'un vaixell de pesca a Peterhead, una ciutat d'Aberdeenshire, a Escòcia. Era una activitat que feien amb l'escola. A dins, hi va afegir un text escrit on explicava coses de la seva vida, com ara que vivia en una casa força gran o que adorava els seus peluixos.





LA TROBALLA





Elena Andreassen Haga, una dona de Gasvaer, al nord de Noruega, va ser qui va trobar l'ampolla i va descobrir que venia d'Escòcia. A més, el seu pare també havia trobat un missatge en una ampolla quan tenia 5 anys, i ara en té 66, a la mateixa zona.





DE NORUEGA A AUSTRÀLIA





Immediatament va intentar localitzar la Joanna a les xarxes socials i li va enviar un missatge de Facebook, però ella va tardar dies a veure-ho. Una alegria immensa i una sorpresa per totes dues, ara que la Joanna té 34 anys i és metgessa a Nova Galles del Sud, a Austràlia.





No obstant, el record d'aquell dia no el té gaire present, però al veure la fotografia que l'acompanyava va reconèixer immediatament la seva lletra.





La carta, però, escrita a mà amb lletra lligada, conclou amb una afirmació ben rotunda: "Ah, per cert, odio els nois." Un detall que ha provocat més d'un riure a totes dues.